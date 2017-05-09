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Kanada sular altında

Kanada’nın bazı eyaletlerinde son 100 yılda kaydedilen en şiddetli yağmurlar etkili oluyor.

09.05.2017 - 02:40
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Kanada sular altında

Yağışlar Ontario, Quebec, New Brunswick ve British Columbia eyaletlerinde ettkili oluoyr.

OHAL İLAN EDİLDİ

Quebec Halk Güvenliği Bakanı Martin Coiteux, eyalette 146 kentin sel baskınlarına maruz kaldığını açıklarken, Montreal ve Gatineau kentlerinde 20 yıl aradan sonra ilk kez olağanüstü hal ilan edildi.

HALKA YARDIM İÇİN ASKERLER SEVK EDİLDİ

Quebec eyaletindeki sel baskınlarına maruz kalan halka yardım için çalışan polis ve itfaiye ekiplerine yardım etmek üzere bölgeye 1650 asker sevk edildi.
Montreal’de bin 520 kişi, evleri yaşanamaz hale geldiği için tahliye edilerek, geçici barınma yerlerine yerleştirildiler.

Kanada sular altında

RESMİ DAİRELER KAPALI

Sel felaketinin etkili olduğu Quebec'te federal ve eyalet bazındaki tüm resmi kurumlar ve okullar tatil edilirken, hastanelerde de acil vakalar dışında ameliyat ve müdahaleler yapılamıyor. Montreal ve bölgesindeki birçok anayol da sel nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Eyalet yetkilileri, halkı ulaşıma açık yollar hakkında bilgilendirirken, çok gerekli olmadıkça bu yollara da çıkılmamasını tavsiye ediyorlar.

Kanada sular altında

Kanada’nın federal başkenti Ottawa’da da 310 evin sel baskınına maruz kaldığı belirtilirken, Başbakan Justin Trudeau’nun hafta içinde felaket bölgesi Montreal’e gitmesi bekleniyor.

2 KİŞİ TOPRAK KAYMASINDA KAYBOLDU

Öte yandan British Columbia eyaletindeki aşırı yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında da 2 kişi kayboldu.

Kanada sular altında

Kanada sular altında

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