Kanada Valisi, Kraliçe Elizabeth'e dokundu

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kanada Konfederasyonu'nun 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kraliçe Elizabeth, Londra'daki Kanada Evi'ni ziyaret etti.

KRALİÇE'YE DOKUNMAK YASAK

Ziyaret sırasında Kanada Genel Valisi David Johnston'ın merdivenleri inen Kraliçe'ye yardım etmek için kolundan tutması tartışma yarattı. Zira protokole göre Kraliçe'ye dokunmak yasak.

"TÖKEZLEME OLACABİLECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİM"

Konuyla ilgili olarak CBC News'e konuşan Johnston, "Kesinlikle protokolün bilincindeyim. Sadece merdivenlerde herhangi bir tökezleme olabileceğinden endişe ettim. Biraz kaygan bir halı vardı ve herhangi bir tökezleme yaşanmaması için protokolün ihlal edilmesinin doğru olduğunu düşündüm." dedi.

Kraliyet ailesinin resmi web sitesine göre, Kraliçe ile görüşmeler sırasında herhangi resmi bir davranış kuralı bulunmuyor. Ancak İngiltere'de tokalaşmanın dışında Kraliçe'ye dokunmak olağandışı olarak yorumlanıyor. 2009 yılında Michelle Obama'nın Kraliçe Elizabeth'e sarılması da İngiliz basınında manşetleri süslemişti.