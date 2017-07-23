taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.843
USD
3,5363
EURO
4,1238
ALTIN
142,69
PETR
47,8200

Kanada Valisi, Kraliçe Elizabeth'e dokundu

Kanada Genel Valisi David Johnston'ın protokolü ihlal ederek Kraliçe Elizabeth'e dokunması ülkede gündem yarattı.

23.07.2017 - 09:46
  1. Haberler
  2. Dünya

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kanada Konfederasyonu'nun 150. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kraliçe Elizabeth, Londra'daki Kanada Evi'ni ziyaret etti.

KRALİÇE'YE DOKUNMAK YASAK

Ziyaret sırasında Kanada Genel Valisi David Johnston'ın merdivenleri inen Kraliçe'ye yardım etmek için kolundan tutması tartışma yarattı. Zira protokole göre Kraliçe'ye dokunmak yasak.

"TÖKEZLEME OLACABİLECEĞİNDEN ENDİŞE ETTİM"

Konuyla ilgili olarak CBC News'e konuşan Johnston, "Kesinlikle protokolün bilincindeyim. Sadece merdivenlerde herhangi bir tökezleme olabileceğinden endişe ettim. Biraz kaygan bir halı vardı ve herhangi bir tökezleme yaşanmaması için protokolün ihlal edilmesinin doğru olduğunu düşündüm." dedi.

Kanada Valisi, Kraliçe Elizabeth'e dokundu

Kraliyet ailesinin resmi web sitesine göre, Kraliçe ile görüşmeler sırasında herhangi resmi bir davranış kuralı bulunmuyor. Ancak İngiltere'de tokalaşmanın dışında Kraliçe'ye dokunmak olağandışı olarak yorumlanıyor. 2009 yılında Michelle Obama'nın Kraliçe Elizabeth'e sarılması da İngiliz basınında manşetleri süslemişti.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan Başbakanı Çipras’tan taziye mesajı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kos’taki depremde hayatını kaybeden Sinan Kurtoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Putin'den samimi açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istihbarat okulunda eğitim görürken kullandığı takma adın 'Platov' olduğunu açıkladı.
Çin'de vinç devrildi: 7 ölü
Çin'in güneyinde bir inşaat alanındaki vinçin işçilerin üzerine devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Ortadoğu Dörtlüsü'nden Mescid-i Aksa çağrısı
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD'den oluşan dörtlü, Kudüs'te gerginliğin azaltılmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılmaz

Deniz Baykal: Yüzde 50 ile anayasa yapılmaz

183
Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

Samsun'da silahlı çatışma: 4 ölü 1 yaralı

41
1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeciye bırakıp gitti

22
Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

Cezaevindeki FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek

37
Borsa İstanbul 2017'nin lideri

Borsa İstanbul 2017'nin lideri

15
Antalya polisi kripto FETÖ'cüleri deşifre etti

Antalya polisi kripto FETÖ'cüleri deşifre etti

12
ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

ABD Büyükelçisi John Bass düğünde göbek attı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM