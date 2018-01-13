Kanada'da 11 yaşındaki Müslüman kıza saldırı

Kanada'nın toronto şehrinde okula gitmek için evden çıkan 11 yaşındaki Khawlah Noman, saldırıya uğradı. Müslüman kız, saldırganın elindeki makasla başörtüsünü kesmeye çalıştığını söyledi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ KESMEK İÇİN 2 KERE GELDİ

Pauline Johnson Junior Okulu öğrencisi Khawlah Noman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten korktum ve allak bullak oldum." dedi.

Kwawlah, cuma sabahı kardeşi Muhammed Zakariyye ile okuluna doğru yürürken arkasından bir kişinin yaklaştığını hissettiğini ve dönüp baktığında kendisine makas tuttuğunu gördüğünü söyledi.

Saldırganın, başörtüsünü iki kez kesmeye çalıştığını belirten Kwawlah, "Çığlık atmam üzerine kaçtı ancak birkaç dakika sonra yine geldi. Başörtümü tekrar kesmeye devam etti." diye konuştu.