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Kanada'da 444 Meksikalı sığınmacı gözaltına alındı

Gözaltına alınan Meksikalı sığınmacı sayısı 2016 yılının tamamında 410 iken bu rakam 2017'nin ilk 2 ayında 444 oldu.

20.03.2017 - 09:10
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kanada

Kanada federal hükümeti, Stephen Harper'ın başbakanlığı döneminde Meksika vatandaşlarına yönelik uygulanan vize şartını geçen aralık ayında kaldırmıştı.

Uygulamanın başlamasının ardından sadece ocak ayında 70 Meksikalı Kanada'ya sığınmıştı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen'in Sözcüsü Camielle Edwards, "Kanada'nın aldığı vize kaldırma kararları sonrası tüm göç eğilimlerini, Kanada göç sisteminin bütünlüğünü sağlamak için sürekli ve titizlikle izliyoruz. Bu noktada Meksika vizesi ile ilgili gelecekteki politikalar üzerine spekülasyon yapmak için vakit erken." dedi.

TEHLİKE OLUŞTURANLAR TUTUKLANIYOR

CBSA, ülkedeki yabancıları, kamu için tehlike oluşturduğuna karar verdiği takdirde tutuklayabilme yetkisine sahip. Gözaltına alınan mülteci ya da göçmenler, hapishane şartlarının uygulandığı Göçmen Gözaltı Merkezlerinde tutuluyor.

Bu uygulama, 2010 yılında Tamil gerillalarının 462 mülteciyi bir gemi ile Vancouver'a getirmesi üzerine dönemin Başbakanı Harper tarafından başlatılmıştı.

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