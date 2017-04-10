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Kanada'da 5 dağcı hayatını kaybetti

Kanada'da üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden düşen 5 dağcı yaşamını yitirdi.

10.04.2017 - 11:46
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Kanada'da Harvey Dağı'na tırmanırken üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden düşen 5 dağcı yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekibinin lideri Martin Colwell, Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Vancouver kentinin kuzeyindeki Harvey Dağı'na çıkan 6 dağcıdan 5'inin üzerinde durdukları kar kütlesinin kopması sonucu 500 metreden yere çakıldığını belirtti.

Kanada'da 5 dağcı hayatını kaybetti

DAĞCILARIN CESETLERİNE ULAŞILDI

Ekipteki altıncı kişinin arama kurtarma görevlilerine haber verdiğini söyleyen Colwell, daha sonra kayıp dağcıların cesetlerine ulaştıklarını kaydetti. Colwell, ölenlerin kimliğinin resmi olarak belirlenmesinin ardından gerekli açıklamaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Kanada'da 5 dağcı hayatını kaybetti

Kanada'da 5 dağcı hayatını kaybetti

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