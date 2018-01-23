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Kanada'da 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu

British Columbia eyaletinde bilim insanları tarafından, 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu.

AA | 23.01.2018 - 05:21..
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Eyaletteki Kootenay Milli Parkı'nda yer alan Marble Canyon'da bir süredir arkeolojik çalışmalar yürüten Toronto Üniversitesinden bilim insanları, kayalarda 508 milyon yıllık solucan fosilleri buldu. Fosillerin sayısının 500'e yakın olduğu belirtildi.

Toronto Üniversitesinden Karma Nanglu başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışma, "Current Biology" isimli bilim dergisinin son sayısında da yayımlandı.

Kanada'da 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye konuşan Nanglu, yeni tespit edilen eski solucan türlerinin milyonlarca yıl öncesine dayanan bazı gizemlerin çözülmesine yardımcı olacağını söyledi.

Nanglu, bu fosillerin grup halinde sülükler ve solucanları içerdiğini aktardı.

Karma Nanglu, buluntuların mercan kayalıkları ve okyanuslardaki hidrotermal menfezlerin çevresinde görülen turuncu fön solucanı gibi en güzel deniz solucanlarından bazılarına da ait olduğunu ifade etti.

Kanada'da 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu

"BULUNTULAR EŞSİZ"

Bulunan fosillerin paleontologların en çok ilgilendiği yüze sahip olduğunu kaydeden Nanglu, "Bu eski yumrular bir süredir biliniyordu ama ağızlarını nasıl geliştirdikleri paleontologlar için bir sırdı. Bulduğumuz ve 'kootenayscolex' adını verdiğimiz fosil, gizemi çözmelerinde onlara yardımcı oldu çünkü daha önce bulunan fosiller tam vücut değildi ve bazıları bozulmuştu. Bulunan 500 fosilde baş ve vücut tam, ayrıca daha önce hiç görmediğimiz ayrıntıları görmemize izin verecek kadar çok iyi korunmuş durumda." dedi.

Fosil solucanların kafalarındaki kılların bile yerli yerinde olduğunu anlatan Nanglu, bu buluntuların çeşitli şekillerde ve eşsiz olduğunu dile getirdi.

Nanglu, "Hayvanın anatomisine bakarsak, bu dönemdeki diğer solucanlardan çok farklılar." diye konuştu.

Kanada'da 508 milyon yıllık solucan fosilleri bulundu

EN BÜYÜĞÜ 2,5 SANTİM BOYUNDA

En büyüğü 2,5 santimetre boyunda olan yaklaşık 500 fosili ancak elektron mikroskobu ile sayabildikleri bilgisini paylaşan Nanglu, keşfin okyanuslardaki hayata dair birçok noktaya ışık tutacağını sözlerine ekledi.

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