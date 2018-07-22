taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.082
USD
4,7910
EURO
5,6122
ALTIN
189,89
PETR
72,9900

Kanada'da binlerce insan İslamofobiyi protesto etti

Ülkede geçen hafta İslamofobik saldırıya uğrayan, Filistin asıllı Kanada vatandaşı Muhammed Abu Marzouk'a destek için protesto gösterisi düzenlendi.

AA | 22.07.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Dünya

Mississauga kentinde, ülkede son dönemde artan İslamofobik saldırılar protesto edildi. Celebretion Meydanı'nda farklı Müslüman toplumlardan yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, geçen hafta, bir Türk ailenin de katıldığı piknikten dönerken ailesiyle İslamiyet karşıtı kişilerin saldırısına uğrayan Muhammed Abu Marzouk'a destek çağrısı yapıldı.

"KANADA'NIN MASUM VE MAZLUMLARI KORUMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Irkçılık, ayrımcılık ve İslamofobi karşıtı sloganların atıldığı gösteriyi düzenleyen Feras Marish, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hoşgörü ve özgürlükler ülkesi olan Kanada'nın kanunlarının, masum ve mazlumları koruması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kanada'da binlerce insan İslamofobiyi protesto etti

Marish, hemen hemen her gün bu tip saldırılarla karşılaştıklarını belirterek, "Geçen hafta bir kardeşimiz, ailesiyle uğradığı saldırıda çok ciddi şekilde yaralandı. Hala hastanede ve hayat mücadelesi veriyor." diye konuştu.

"HER İNANÇTAN İNSANIN BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

Kanada'yı Kanada yapan değerlere, her Kanadalı gibi kendilerinin de inandığını ve değer verdiğini anlatan Feras Marish, "Bizim istediğimiz tek şey, bu ülkede her inançtan insanın barış ve huzur içinde yaşaması." ifadelerini kullandı.

Protesto gösterisine katılanlar, yaptıkları konuşmalarda, Müslümanları "İslami terörist" diye nitelendirenlerin, Müslümanlara terör uyguladıklarını dile getirdi.

AİLEYE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Güvenlik güçlerinin, inancına göre giyinen ve bu nedenle saldırıya uğrayan herkesi koruması ve olayı nefret suçu olarak nitelendirmesi gerektiğini vurgulayan konuşmacılar, Muhammed Abu Marzouk ve ailesine yardım çağrısında bulundu.
Marzouk'un sağlık ve hukuk mücadelesi için para ve avukata ihtiyacı olduğunu ifade eden konuşmacılar, açılan yardım hesabına katkıda bulunanlara teşekkür etti. Protesto gösterisi, yürüyüşün ardından sona erdi.

Kanada'da binlerce insan İslamofobiyi protesto etti

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ

Toronto kentinde, ailesi ve arkadaşlarıyla geçen hafta pazar günü pikniğe giden Muhammed Abu Marzouk, İslam karşıtı iki kişi tarafından eşi ve çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövülmüş, başına aldığı darbelerle ağır yaralanmıştı. Saldırganlar, aralarında bir Türk ailenin de bulunduğu gruptakilere, nefret suçu içeren İslamofobik küfür ve hakaretler etmişti.

Toronto polisi tarafından gözaltına alınan saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece kefaletle serbest bırakılmışlardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı

19
İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor

30
Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda

30
Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

9
Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi

17
Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi

35
Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

Dr. Mehmet Öz: Türk olmasaydım başaramazdım

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM