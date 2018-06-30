Polisten kaçmaya çalışan dolandırıcı tavandan düştü

Kanada'da bir mağazada gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimi, son anda farkedildi. Farkedildiği anda da oldukça ilginç anlar silsilesi güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

İki dolandırıcı, çalıntı kredi kartıyla alışveriş yapmaya kalkarken sistemin verdiği uyarı ile polisler tarafından kıstırıldı. Dükkan içerisinde polisin kovaladığı hırsızlardan biri, polisten kaçmak için mağaza raflarındaki ürünleri fırlatmak ile tehdit etti. Diğeri ise mağazanın içerisinden gizlice kaçıp izini kaybettirmeye çalıştı.

Polisten kaçmaya çalışan kadının efsane yakalanışı VİDEO

ELEKTROŞOKLU MÜDAHALE

Polisten daha fazla kaçamayacağını anlayan adam yere yatıp teslim olmak niyetindeydi ki son anda vazgeçip polisin üzerine doğru yürüdü, tam o anda polis elindeki elektroşok tabancasını ateşleyerek adamı etkisiz hale getirdi. O anda hırsızlardan diğeri de arka kapıya doğru kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.

TAVANDAN DÜŞEN HIRSIZ

Kadın hırsız polisten kaçmaya çalışırken önce depoya girdi, ardından kapılardan geçerek odalara girdi. Merdivenlerden çıkarak çatıya ulaşmaya çalışan kadın biraz sonra olacaklardan habersiz bir şekilde tavan arasına kadar ulaştı. Tavanda saklanmaya çalışan kadın attığı birkaç adım sonrasında tavan kaplamasının kırılmasıyla doğruca yere düştü.

Polisin tam önüne, rafların üzerine düşen kadın hırsız çaresiz teslim oldu. Dolandırıcılar ile ilgili işlem başlatıldı.