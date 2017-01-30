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Kanada'da camiye silahlı saldırı
Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi geldi.
30.01.2017 - 05:33
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Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği beliritiliyor.
Ayrıntılar gelecek...
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