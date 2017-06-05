Kanada'da dikkat çeken hortum görüntüsü

Kanada'nın Alberta bölgesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Evinin bahçesindeki çimleri makine ile biçen adam, neredeyse hortum mağduru oluyordu.

EŞİNİ İÇERİ ÇAĞIRDI

Kanadalı Cecilia Wessels'in paylaştığı bu fotoğraf, sosyal medyada yankı uyandırdı. Eşi, Theunis'in dışarda olduğunu söyleyen kızlarının uyarısını dikkate alarak eşini içeri çağırdı.

KİMSE YARALANMADI

Eşi o fotoğraftaki hortumun göründüğü gibi olmadığını aslında ondan çok uzakta olduğu belirtti ve içeri girmedi. Olay sonrası ise kimse yaralanmadı.