taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.18105
Euro
7.10515
Altın
1194.03
Borsa
94386.99
Gram Altın
237.545

Kanada'da dondurucu soğuklar geliyor

Kanada'da önümüzdeki kışta hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. Dünya

qwe

Kanada dondurcu soğuklara hazırlanıyor. Ülkeyi vurması beklenen ve ölümcül olabilecek soğuk hava dalgasına karşı uyarı yapan meteoroloji yetkilileri uzuvlarda yaşanabilecek donmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

SOĞUK ISIRIĞI

Rüzgar ısısı eksi 40 dereceye düştükten sonra, soğuğa 10 dakika maruz kadar insan vücudunda 'soğuk ısırığı' görülüyor ve soğuktan insan uzuvları kopuyor

Her ne kadar Kanadalılar soğuk havaya alışkın olsalar da eksi 40 dereceden itibaren düşük sıcaklıklar insanlar için hayati tehlike arz ediyor.

OLAĞANÜSTÜ DONMA

Quebec ve Ontario eyaletlerinin 2019 yılı başlangıcında olağanüstü donma düzeyinde hava sıcaklıkları yaşayacağı beklenirken, sadece British Columbia eyaletinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ülkenin kalabalık şehrinin ve başkentinin bulunduğu Ontario eyaletinde sıcaklıkların hayati tehlike arz edecek kadar azalması, ülkede ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

Suudi gazeteci öldürüldü iddiası

74
Atak helikopterinin daha iyisi yolda

Atak helikopterinin daha iyisi yolda

39
İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

İtalya, AB ülkelerinden mülteci kabul etmeyecek

71
CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

CHP ile HDP arasında ittifak görüşmesi

118
Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

Mbappe 4 golle PSG'yi sırtladı

34
Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

Rusya'dan Suudi Prense: Rüya görüyorsun

41
Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

Nafaka sistemi yeniden değerlendirilecek

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM