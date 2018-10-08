Kanada'da dondurucu soğuklar geliyor

Kanada dondurcu soğuklara hazırlanıyor. Ülkeyi vurması beklenen ve ölümcül olabilecek soğuk hava dalgasına karşı uyarı yapan meteoroloji yetkilileri uzuvlarda yaşanabilecek donmalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

SOĞUK ISIRIĞI

Rüzgar ısısı eksi 40 dereceye düştükten sonra, soğuğa 10 dakika maruz kadar insan vücudunda 'soğuk ısırığı' görülüyor ve soğuktan insan uzuvları kopuyor

Her ne kadar Kanadalılar soğuk havaya alışkın olsalar da eksi 40 dereceden itibaren düşük sıcaklıklar insanlar için hayati tehlike arz ediyor.

OLAĞANÜSTÜ DONMA

Quebec ve Ontario eyaletlerinin 2019 yılı başlangıcında olağanüstü donma düzeyinde hava sıcaklıkları yaşayacağı beklenirken, sadece British Columbia eyaletinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ülkenin kalabalık şehrinin ve başkentinin bulunduğu Ontario eyaletinde sıcaklıkların hayati tehlike arz edecek kadar azalması, ülkede ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.