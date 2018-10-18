taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5956
Euro
6.44525
Altın
1222.47
Borsa
98991.01
Gram Altın
219.716

Kanada'da esrar kullanımı ve satışı artık serbest

Keyif amaçlı esrar kullanımının yasallaştığı Kanada'da esrar satışına başlandı.

İHA | 18.10.2018 - 04:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kanada, Uruguay’dan sonra esrarın satın alınmasını ve keyif amaçlı kullanımını yasallaştıran ikinci ülke oldu.

Kanada’da yasal olarak satın alınan ilk keyif amaçlı esrar, ülkenin doğusunda bulunan Newfoundland adasında gece yarısı satın alındı.

Kanada'da esrar kullanımı ve satışı artık serbest

2001'DE TIBBİ OLARAK YASALLAŞTI

Ülkede esrarın tıbbi olarak kullanımı ise 2001’de yasal hale getirilmişti.

Ancak, uyuşturucu kullananların araba kullanması konusu da dahil ülkede endişeler devam ediyor.

Yeni yasa hakkında ülkedeki 15 milyon haneye bilgi gönderilerek halkı bilinçlendirme kampanyaları başlatılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

16
Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini kaybetti

Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini kaybetti

11
Cemal Kaşıkçı için kadavra köpeği

Cemal Kaşıkçı için kadavra köpeği

4
Suarez'den spor tarihinin en pahalı anlaşması

Suarez'den spor tarihinin en pahalı anlaşması

3
Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

5
Jeffrey: Suriye'de ayrı bir devlet kurma çabamız yok

Jeffrey: Suriye'de ayrı bir devlet kurma çabamız yok

5
Ampute futbol milli takımı Dünya Kupası'nda da iddialı

Ampute futbol milli takımı Dünya Kupası'nda da iddialı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM