Kanada'da esrar kullanımı ve satışı artık serbest

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Edirne'de dükkanlar turistler için gece de açık olacak

Son dönemde alışveriş amaçlı turizmin yoğunlaştığı Edirne'de, Yunan ve Bulgar turist hareketliliğinden daha fazla yararlanma hedefiyle mağazaların gece de açık olması için çalışma yürütülüyor.