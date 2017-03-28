Kanada'da esrar yasal hale geliyor

Kanada'da liberal hükümet Başbakanı Justin Trudeau önderliğinde yeni bir yasa tasarısı daha ilerki günlerde açıklanacak.

1 HAZİRAN 2018'DE YASAL HALE GETİRİLECEK

Bu tasarıya göre, Kanada'da esrar 1 Haziran 2018'den itibaren yasal hale getirilecek. Justin Trudeau önderliğindeki liberallerin önemli seçim vaatlerinden biri olan esrarın yasallaştırılması, ileride gerçek olacak gibi gözüküyor.

Federal hükümetin, esrar tedariğinin güvenli olması çalışmalarını yürütecek. Bunun içinse Ottawa lisanslı üretici konumunda bulunacak.

FİYAT KONUSUNDA BELİRLEYİCİ OLABİLECEKLER

Ottawa 18 yaşından küçüklere esrar satışını yasakladığını da duyururken, farklı eyaletlerin yaş sınırı konusunda tercihi kendilerine bırakılıyor.

Eyaletler bununla birlikte, esrarın nasıl üretileceğini ve satılacağını da kararlaştırabilecek. Aynı zamanda fiyat konusunda da belirleyici olabilecekler.

BİR DÖNEM SEÇİM VAATLERİ ARASINDA YER ALIYORDU

Esrarın yasallaştırılması Justin Trudeau'nun başbakan olmadan önce en çok tartışılan seçim vaatlerinin başında geliyordu.

Liberallerin açıklamalarına göre, yasallaştırılıp düzenlenen esrar satışı, küçük yaşta düzensiz ve bilinçsiz kullanılan ve suçluların kar etmesini sağlayan düzenden daha faydalı olacağı savunuluyor.