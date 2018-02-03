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Kanada'da helikopter düştü: 3 ölü

Kanada Quebec eyalet polisi, bir helikopterin düştüğünü ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 07:19..
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Montreal'in yaklaşık 110 kilometre kuzeydoğusundaki Drummondville'de bir helikopterin düştüğünü açıklayan Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

ÖZEL BİR ŞİRKETE AİT HELİKOPTERDİ

​Sözcü Fournier olayda, helikopter pilotu Jean-Claude Mailhot ile kızı Jeannie Mailhot ve Nathalie Desrosiers'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Quebec Eyalet Polisi Sözcüsü Hugo Fournier, Robinson 44 tipi 4 kişilik helikopterin özel bir şirkete ait olduğunu söyledi.

Polis yetkilileri helikopterin düşmesine neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini açıkladı.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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