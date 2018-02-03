1 Suudi Arabistan Ankara'daki saldırıyı kınadı Ankara'da meydana gelen patlamanın terör bağlantısının olduğu ortaya çıktı, Suudi Arabistan'dan kınama geldi.

2 ABD nükleer silahlarını geliştirme kararı aldı Pentagon, F-35'ler dahil olmak üzere denizden atılan nükleer füzelerin de modernize edileceğini belirtti. Açıklamada, ABD'nin her türlü saldırıya karşı nükleer yapılanmayı geliştireceği ifade edildi.

3 Kripto para piyasası 20 milyar dolar kaybetti Kripto para birimi Bitcoin'in 5 günde yüzde 34 zarar etmesi üzerine, piyasa değerinde 20 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşandı.

4 Kanada'da helikopter düştü: 3 ölü Kanada Quebec eyalet polisi, bir helikopterin düştüğünü ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

5 İngiltere'deki cami saldırganına 43 yıl hapis Londra'da bir cami önündeki insanların üzerine kamyonet sürerek bir kişiyi öldüren ve 12 kişiyi yaralayan Gallerli Darren Osborne, 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı Alman basını, FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişimi soruşturmasında yargılanan 4 eski Türk subayına iltica hakkı tanındığını yazdı.