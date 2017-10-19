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Kanada'da kamuya ait alanlarda peçe yasaklandı

Kanada’nın Quebec eyaletinde, Müslüman kadınların toplu taşıma araçları dahil kamu alanlarında peçe takmaları yasaklandı.

19.10.2017 - 15:33
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PEÇE

Quebec Eyalet Parlamentosunda yapılan oylamada çoğunluğa sahip Liberaller, peçeyi yasaklayan tasarı lehine oy kullanırken, diğer tüm partiler karşı oy verdi.

Yasa 51’e karşı, 66 oyla kabul edildi. Yasa ile doktorlar, öğretmenler ve gündelik bakım görevlileri ile kamu görevlileri ve resmi dairelerden hizmet alanların, peçe veya başka bir şeyle yüzlerini kapatmalarına yasak getirildi.

İNSAN HAKLARINI AYKIRI

Quebec Yeni Demokrat Parti Başkanı Jameet Singh yasanın Quebec’te farklılıkların bir arada yaşamasını zorlaştıracağı yönünde bir değerlendirme yaptı: “İnsanlara ne giyip ne giymemeleri gerektiğini söyleyen bir devletimiz olmamalı. Yasa uygulandığında özellikle bazı kişiler bundan orantısızca daha fazla etkilenecek. Bana göre keyfi çıkarılan bu kanun ayrımcılığı teşvik ederek insan haklarının temel ilkelerinden birisini çiğnemekte.”

Peçe giymenin yasaklandığı Quebec Eyalet Parlamentosu’nda hem çalışanların hem de ziyaretçilerin dinsel, etnik veya siyasal simgeleri kullanmalarına yönelik bir yasak bulunmuyor.

Müslüman kadınların Quebec’te kamuya ait alanlarda kamu hizmetlerinden faydalanmak için yüzlerini ortaya çıkarmaları hükmü 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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