Kanada'da Kudüs kararına tepki

Kanada'nın Montreal kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

TÜRK BAYRAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Filistinliler İçin İnsan Hakları Dayanışma Grubu (SDHPP) öncülüğünde düzenlenen gösteriye Montreal Türk Kültür Merkezi, Kanada Türk Platformu, Kanada'daki Türkiye Sevdalıları Grubu, McGill Üniversitesindeki başta Filistinli Öğrenciler Topluluğu olmak üzere 5 öğrenci derneği, Montreal'de kurulu Filistin, Suriye, Irak, Pakistan ve diğer Müslüman topluluklara ait sivil toplum kuruluşları destek verdi.