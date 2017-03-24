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Kanada'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

Toronto'da okullarda cuma namazı kılınmasına izin verildiği için bir grup, Peel Bölgesi Halk Okulları Yönetiminin toplantısını bastı.

24.03.2017 - 06:37
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Peel Bölgesi'nde yaşanan olay, Halk Okulları Yönetimi Başkanı Janet McDougald'ın Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye yaptığı açıklama ile ortaya çıktı.

McDougald, halk okulları yönetiminin 20 yıldır sorumluluk sahasındaki okullarda öğrencilerin cuma namazı kılmasına izin verdiğini hatırlattığı açıklamasında, "Son iki aydır küçük ama sesi çok çıkan bir grup, kurul toplantılarımızı protesto ederek gösteri yapıyor. Son olarak durumu bölge polisine bildirdik. Salon güvenliği sağlandıktan sonra toplantımıza devam edebildik." diye konuştu.

Kanada'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

"CUMA NAMAZLARI, EĞİTİM-ÖĞRETİMİ AKSATMIYOR"

Yönetimin internet sitesinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Okullardaki Müslüman öğrencilere verilen iznin diğer öğrencilere ve vergi ödeyenlere hiçbir ilave yük getirmediği belirtilen açıklamada, "Okullarda kılınan cuma namazları verilen eğitim öğretime de olumsuz bir etki yapmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

POLİS KORUMASINDA TOPLANTI

Peel Bölgesi Halk Okulları Yönetiminin polis korumasında yapılan son toplantısına Ontario Eyaleti Eğitim Bakanı Mitzie Hunter ile Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Bakanı Michael Coteau da katıldı.

Bakanlar Hunter ve Coteau, yayımladıkları ortak açıklamada, yayılmaya çalışılan nefret dalgasına karşı dini barınmanın en güçlü ve önemli unsur olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıyı gerçekleştiren grupla ilgili bölge polisinin herhangi bir işlem uygulayıp uygulamadığına dair açıklama yapılmadı.

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