taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7915
EURO
4,0025
ALTIN
144,80
PETR
53,5800

Kanada'da Müslüman bakan sayısı arttı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 6 bakanı değiştirdi.

AA | 11.01.2017 - 01:46
  1. Haberler
  2. Politika

Başbakan Trudeau’nun açıkladığı kabine revizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Stephane Dion, bakanlığı ve siyaseti bırakarak Avrupa Birliği ve Almanya Büyükelçisi oldu. Dion’dan boşalan Dışişleri Bakanlığına ise Uluslararası Ticaret Bakanı Chrystia Freeland getirildi. Yeni Uluslararası Ticaret Bakanı da François-Philippe Champagne oldu.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı John McCallum da Pekin Büyükelçisi oldu.

KABİNEYE BİR MÜSLÜMAN DAHA KATILDI

John McCallum’dan boşalan bakanlığa ise, Somali asıllı Liberal Milletvekili Ahmed Hussen getirildi. Yemin törenine elinde Kur'an-ı Kerim ile gelen Hussen, yeminin sonunda "Allah yardımcım olsun." dedi.

Kanada’nın ilk Müslüman bakanı olan Demokratik Kurumlardan Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Monsef de, Kadının Statüsü Bakanlığına getirildi. Monsef’den boşalan Bakanlığa ise Karina Gould getirildi.

Başbakan Trudeau son olarak İstihdam, İşgücü Geliştirme ve Çalışma Bakanı MaryAnn Mihychuk'u görevden alarak, yerine Kadının Statüsü Bakanı Patricia Hajdu’yu getirdi.

Yeni kabine üyeleri, Başbakan Trudeau ve diğer bakanlarla birlikte Kanada Genel Valisi David Johnston’ın huzurunda yemin edip göreve başladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Suriye'deki çözüm arayışlarında PYD'yi masada istiyor

ABD Suriye'deki çözüm arayışlarında PYD'yi masada istiyor

43
BM Genel Sekreteri Guterres BM'yi eleştirdi

BM Genel Sekreteri Guterres BM'yi eleştirdi

13
Dev şirketlerden Trump'a karbon salınımını düşür çağrısı

Dev şirketlerden Trump'a karbon salınımını düşür çağrısı

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il valisiyle telekonferansta konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il valisiyle telekonferansta konuştu

12
73 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

73 yaşındaki kadın kendini asarak intihar etti

11
Edirne-İstanbul yolu ulaşıma açıldı

Edirne-İstanbul yolu ulaşıma açıldı

0
Diriliş Ertuğrul Katar'da da gösterime girecek

Diriliş Ertuğrul Katar'da da gösterime girecek

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM