Kanada'da Müslüman bakan sayısı arttı

Başbakan Trudeau’nun açıkladığı kabine revizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Stephane Dion, bakanlığı ve siyaseti bırakarak Avrupa Birliği ve Almanya Büyükelçisi oldu. Dion’dan boşalan Dışişleri Bakanlığına ise Uluslararası Ticaret Bakanı Chrystia Freeland getirildi. Yeni Uluslararası Ticaret Bakanı da François-Philippe Champagne oldu.



Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı John McCallum da Pekin Büyükelçisi oldu.

KABİNEYE BİR MÜSLÜMAN DAHA KATILDI

John McCallum’dan boşalan bakanlığa ise, Somali asıllı Liberal Milletvekili Ahmed Hussen getirildi. Yemin törenine elinde Kur'an-ı Kerim ile gelen Hussen, yeminin sonunda "Allah yardımcım olsun." dedi.



Kanada’nın ilk Müslüman bakanı olan Demokratik Kurumlardan Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Monsef de, Kadının Statüsü Bakanlığına getirildi. Monsef’den boşalan Bakanlığa ise Karina Gould getirildi.



Başbakan Trudeau son olarak İstihdam, İşgücü Geliştirme ve Çalışma Bakanı MaryAnn Mihychuk'u görevden alarak, yerine Kadının Statüsü Bakanı Patricia Hajdu’yu getirdi.



Yeni kabine üyeleri, Başbakan Trudeau ve diğer bakanlarla birlikte Kanada Genel Valisi David Johnston’ın huzurunda yemin edip göreve başladı.