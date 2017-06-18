Kanada'da Müslümanlara karşı nefret suçlarında artış

Kanada resmi istatistik kurumu StatsCan’ın açıkladığı 'polise bildirilen nefret suçları' başlıklı son verilere göre, 2015 yılında Müslümanların karşı karşıya kaldığı nefret suçu saldırıları, bir önceki yıla oranla yüzde 60 oranında arttı.

Kurumun raporuna göre, 2014 yılında polis kayıtlarına geçen söz konusu 99 vakaya karşın, 2015 yılında 159 nefret suçu saldırısı yaşandı.

YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR DA MARUZ KALIYOR

Rapora göre, aynı dönemde Yahudi inancındakilere karşı da 213 nefret suçu işlendi. Bu rakamın 2014 yılında 178 olduğu bildirilen raporda, dini kaynaklı nefret suçlarında Hristiyan inancında olanların da saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Bu kategoride ise 2014 yılında 35 olan Katolik Hristiyanlara karşı gerçekleşen nefret suçu saldırısı, 2015 yılında 55’e yükseldi.

Rapor sonrası bir açıklama yapan Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, hükümetin ırkçılıkla mücadele etmek ve etnik ya da dini cemaatlerin risk altındaki alt yapısını korumak için çalıştıklarını söyledi.

"DERİNDEN ENDİŞE VERİCİ"

Nefret suçlarında meydana gelen artışı "derinden endişe verici" olarak yorumlayan Bakan Goodale, kolektif uyanıklığa ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Goodale, "Çoğulculuğun en güzel örneği haline gelen ülkemizin cömert, kapsayıcı ve uyumlu niteliğini güçlendirmek için hepimizin çok çalışması gerekiyor." dedi.

Öte yandan, rapor sonrası ortaya çıkan verileri değerlendiren Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Halid Elgazzar, 2015 yılını Müslüman Kanadalılar için "zor bir yıl" olarak nitelendirdi.