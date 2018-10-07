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Kanada'da Okanagan Gölü canavarı kendini gösterdi

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan Okanagan Gölü'nde yaşadığı iddia edilen Van Gölü Canavarı benzeri Ogopogo, üç yıl aradan sonra tekrar görüntülendi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 09:03..
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Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Okanagan Gölü'nde yaşadığı öne sürülen tarih öncesi efsanevi canlı Ogopogo'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Kanada'da Okanagan Gölü canavarı kendini gösterdi

TURİST AKINI

Son üç haftadır göl çevresini ziyaret eden turistler, efsanevi canlı Ogopogo'nun fotoğraflarını çektiklerini söylüyor.

Geçtiğimiz 12 Eylül günü göl çevresinde piknik yapan David ve Ketih Halbauer kardeşler, göl yüzeyinde dev bir canlının hareket ettiğini fark ettiklerini ve ardından bu anları kamerayla kaydettiklerini belirtti. İkilinin aktardığı bilgilere göre dev bir yılanı andıran canavar yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip.

Kanada'da Okanagan Gölü canavarı kendini gösterdi

EFSANEVİ OKONAGAN GÖLÜ CANAVARI

Halbauer kardeşlerin iddialarının ardından bir başka ikili de canavarı gördüklerine dair açıklamalarda bulundu.

Kanada'da Okanagan Gölü canavarı kendini gösterdi

Van Gölü Canavarı benzeri Ogopogo'nun görüldüğüne dair 1972 yılından bu yana çok sayıda iddia ortaya atılsa da yapılan araştırmalar sonucunda gölde yaşayan dev bir canavarın varlığına kanıt olabilecek hiçbir bulguya rastlanmadı.

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