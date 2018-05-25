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Kanada'da patlama: En az 15 yaralı

Kanada'nın Mississauga kentindeki patlama meydana geldi. Bir Hint lokantasında gerçekleşen patlamada en az 15 kişi yaralandı.

REUTERS | 25.05.2018 - 07:48..
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Şehir merkezindeki Mississauga Plaza'da bulunan Hint restoranının çevresi polis tarafından güvenlik çemberine alındı.

Kanada'da patlama: En az 15 yaralı

HİNT RESTORANINDA PATLAMA

Kanada polisi, olayda en az 15 yaralı bulunduğunu açıklarken, patlamanın 'Bombay Bhel' isimli bir Hint restoranında gerçekleştiği ifade edildi. Patlamanın nedeni bilinmezken, Kanada polisi patlamayı 'şüpheli' olarak nitelendirdi.

Patlamanın restoranın hangi bölgesinde gerçekleştiği ve patlama anında restoranda kaç kişinin bulunduğu da henüz açıklanmadı.

Kanada'da patlama: En az 15 yaralı

SALDIRI ŞÜPHESİ

Öte yandan, sosyal medyada restorana el yapımı patlayıcı madde bıraktığı öne sürülen iki kişiye ait görüntüler paylaşıldı. Polisler araştırmalarını saldırı eylemi üzerine yoğunlaştırdı.

Kanada'da patlama: En az 15 yaralı

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