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Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü 13 yaralı

Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

AA | 23.07.2018 - 08:42..
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Polis yetkilileri, Toronto'nun Greektown Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

SALDIRGAN ÖLDÜ

Saldırgan, ölü ele geçirildi. Yaralılar arasındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü 13 yaralı

Emniyet Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, saldırının terör amaçlı olup olmadığını söylemek için de henüz erken olduğunu vurguladı.

Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü 13 yaralı

Mahalle sakinlerinden John Tulloch, kardeşiyle arabalarından indikleri sırada 20-30 el silah sesi duyduklarını, ardından kaçmaya başladıklarını aktardı.

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