Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

Quebec Eyaleti Maliye Bakanı Carlo Leitao'nun Sözcüsü Audrey Cloutier, eyalet hükümetinin, resmi piyango şirketi Loto-Quebec'ten Trump'ın başkanlığının geleceğine dair bahsi iptal etmesini istediğini açıkladı. Cloutier, şirketin de konunun hassasiyetini kabul ederek bahsi iptal ettiğini söyledi.

"SİYASİ BAHİS ETİĞİNE TERS"

Loto-Quebec Sözcüsü Patrice Lavoie de bahsin iptal edildiğini belirterek, şirketin siyasi bahis etiğini incelediğini ve bundan böyle ülke, eyalet veya belediye politikalarına dair bahis oynanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Şirket, ayrıca bahse girenlere paralarını iade edecek.

Quebec'in resmi piyango şirketi Loto-Quebec, 31 Mayıs'ta Trump'ın 1 Mayıs 2018'den sonra da ABD Başkanı olarak göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin Lotto-Trump adıyla bahis başlatmıştı.

Bahiste, sonucu doğru bilenlere 1'e 3 verileceği duyurulmuştu.