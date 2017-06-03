taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.868
USD
3,5091
EURO
3,9602
ALTIN
144,27
PETR
50,0800

Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının geleceği üzerine çarşamba günü açılan bahis iptal edildi.

03.06.2017 - 00:35
  1. Haberler
  2. Dünya

Quebec Eyaleti Maliye Bakanı Carlo Leitao'nun Sözcüsü Audrey Cloutier, eyalet hükümetinin, resmi piyango şirketi Loto-Quebec'ten Trump'ın başkanlığının geleceğine dair bahsi iptal etmesini istediğini açıkladı. Cloutier, şirketin de konunun hassasiyetini kabul ederek bahsi iptal ettiğini söyledi.

"SİYASİ BAHİS ETİĞİNE TERS"

Loto-Quebec Sözcüsü Patrice Lavoie de bahsin iptal edildiğini belirterek, şirketin siyasi bahis etiğini incelediğini ve bundan böyle ülke, eyalet veya belediye politikalarına dair bahis oynanmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Şirket, ayrıca bahse girenlere paralarını iade edecek.

Quebec'in resmi piyango şirketi Loto-Quebec, 31 Mayıs'ta Trump'ın 1 Mayıs 2018'den sonra da ABD Başkanı olarak göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin Lotto-Trump adıyla bahis başlatmıştı.

Bahiste, sonucu doğru bilenlere 1'e 3 verileceği duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Ünlü El Ezher alimi Muhammed er-Ravi vefat etti
El Ezher Büyük Alimler Heyeti üyesi Mısırlı ünlü alim Muhammed’in er-Ravi, 89 yaşında başkent Kahire'de hayatını kaybetti
Terör örgütü DEAŞ Musul'da 120 sivili daha katletti
Irak'ın Musul kentinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ'ın, son iki günde çatışmalardan kaçan yaklaşık 120 sivili öldürdüğü bildirildi.
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı
Almanya'da düzenlenen 3 günlük müzik festivali Rock am Ring'e 'terör tehdidi' gerekçesiyle polisin talimatı üzerine ara verildi.
Brezilya'da güvenlik güçleri 4 bin silahı imha etti
Rio de Janeiro'da suç örgütlerinden toplanan yaklaşık 4 bin silah imha edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

Almanya'da müzik festivalinde terör alarmı

32
Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

Eto'o Antalyaspor'un tarihine geçti

0
Çorum'da polisi alarma geçiren not

Çorum'da polisi alarma geçiren not

3
Terör örgütü DEAŞ Musul'da 120 sivili daha katletti

Terör örgütü DEAŞ Musul'da 120 sivili daha katletti

0
Hakkari'de iki terörist teslim oldu

Hakkari'de iki terörist teslim oldu

3
Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

Kanada'da Trump için açılan bahis iptal edildi

0
Google Chrome reklamları önleyecek

Google Chrome reklamları önleyecek

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM