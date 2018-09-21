Kanada'da Türkiye'ye 'turizmde gelişim' övgüsü

Türkiye'yi tarihi, kültürel ve denizleri açısından görülmesi gereken yerlerden biri olarak niteleyen Travelweek dergisi, rezervasyonlar yüzde 214 arttığını hatırlatarak "Elinizi çabuk tutun" çağrısında bulundu.

"TÜRK TURİZMİ YÜKSELİYOR"

Travelweek okurlarına, "Ülkenin ve denizlerinin sunduğu zenginlik ile Türkiye, 2018-2019 döneminde yükselen bir destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Derginin son sayısının kapağında "Türk turizmi yükseliyor" başlığıyla manşete çekilen haberde, ülke ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelerin, tur operatörleri ve turistlerin ilgisini artırdığı vurgulandı.

"BENZERSİZ BİR TURİZME SAHİPLER"

Dünya Turizm Örgütü Pazar Eğilimleri ve Rekabetçilik Bölümü Başkanı Sandra Carvao'nun Türk turizmiyle ilgili değerlendirmelerini de paylaşan dergi, Rus pazarının tekrar geri alınması, tanıtım faaliyetleri ve yeni altyapı yatırımlarındaki gelişmelerin bu büyümeye katkıda bulunduğuna değindi.

Carvao, Travelweek'e, "Türkiye; kültürü, tarihi, şehirleri, güneş ve deniziyle geniş bir yelpazeye yayılan, benzersiz turizm ürünlerine sahip ve turizmin sağladığı imkanlarını sürekli olarak çeşitlendirmeye devam eden bir ülke." açıklamasını yaptı.

YÜZDE 300'E YAKIN ARTIŞ BEKLENİYOR

Derginin haberinde görüşlerine yer verilen tur operatörü Intrepid Seyahat'in Kuzey Amerika Satış ve Müşteri Deneyimleri Müdürü Megan Bailey ise küresel rezervasyonları bakımından 2017 ile karşılaştırıldığında 2018'de yüzde 214 gibi inanılmaz bir artış yaşadıklarını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen destinasyonları olduğunu aktardı.

Bailey, "Bu, etkileyici bir büyüme. Mevcut rezervasyonlarımız Türkiye'ye yönelik seyahat eğiliminin 2019'da hızlı bir biçimde yukarı çıkmaya devam edeceğini gösteriyor. 2018'deki büyümeye uygun çerçevede 2019 rezervasyonlarımızda yüzde 300'e yakın bir artış öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.