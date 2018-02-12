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Kanada’da yaşayan Türklerden Mehmetçik'e dua

Montreal Türk Kültür Derneğince düzenlenen etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve görev yapan askerler için dua okundu.

AA | 12.02.2018 - 06:24..
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Montreal Türk Kültür Derneği merkezindeki etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Mehmet Örs, "Bugün burada toplanmamızın nedeni vatandır. Vatan hepimizin ortak hasretidir. Şu anda ülkemiz fiili olarak bir savaştadır. Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve on bin kilometre uzaktan da olsa devletimize ve askerimize destek amaçlı toplandık. Dualarımız onlarla. Allah, devletimizin ve askerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Kanada’da yaşayan Türklerden Mehmetçik'e dua

MEHMETÇİK VE ŞEHİTLER İÇİN DUALAR

Programa katılan Montreal İslama Davet Vakfı imam hatibi Enis Dedeoğlu da İslam’da şehitliğin önemine ilişkin konuşma yaptı ve Kur’an-ı Kerim’den sureler okudu. Dedeoğlu, yaptırdığı dua ile katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Kanada’da yaşayan Türklerden Mehmetçik'e dua

Kanada’da yaşayan Türklerden Mehmetçik'e dua

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