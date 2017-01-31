Kanada'daki cami saldırısında bir öğrenci tutuklandı

Tutuklanan Alexandre Bissonnette isimli öğrencinin, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için toplam 6 kez birinci derece cinayetle suçlandığı bildirildi. 27 yaşındaki Bissonnette, yaralı durumdaki 5 kişi için de ayrı ayrı cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Silahlı saldırıya hedef olan İslam Merkezi'nde akşam namaz için toplanmış yaklaşık 50'ye yakın kişi bulunduğu ifade edildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, olay sonrası 'şüpheli olarak' gözaltına alınan Fas kökenli bir kişinin ise tanık olarak değerlendirilmeye başlandığı açıklandı.

ZANLI AŞIRI SAĞ GÖRÜŞLERİ İLE TANINIYORDU

Saldırının tek zanlısı konumundaki Alexandre Bissonnette'in olay sonrası Quebec'in biraz dışındaki bir bölgede aracının içinde gözaltına alındığı öğrenildi. Bissonnette'in polisi arayarak 'işbirliği' yapmak istediğini söylediği de bildirildi.

CBS televizyonunda yer alan habere göre, 27 yaşındaki Bissonnette, saldırının gerçekleştiği camiye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Laval Üniversitesinde siyaset bilimi ve antropoloji öğrenimi görüyordu.

TRUMP VE LE PEN'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI BEĞENMİŞ

Quebec emniyeti saldırıda hayatını kaybedenler arasında, Laval Üniversitesi'nde profesör olan 60 yaşındaki Khaled Belkacemi'nin de bulunduğunu açıklamıştı. Kanada medyası, zanlı Bissonnette'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Fransız Ulusal Cephesi lideri Marine Le Pen'in sosyal medya hesaplarını beğendiğini de duyurdu.

'Mülteciler Hoşgeldiniz' isimli bir kuruluşta çalışan Francois Deschamps isimli yetkili, Alexandre Bissonnette'in aşırı sağ görüşleri ile tanındığını açıkladı.

BEYAZ SARAY SALDIRIYI KINADI

Beyaz Saray'dan komşu ülke Kanada'da yaşanan silahlı saldırı ile ilgili kınama açıklaması geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, saldırıyı en güçlü şekilde kınadılarını ifade ederek, yaşanan olayın, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının neden gerekli olduğuna' da iyi bir örnek olduğunu açıkladı.

Kanada Başbakanı ve Justin Trudeau ve Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard olayı bir 'terör saldırısı' olarak niteledi.

Trudeau, parlamentoda yaptığı konuşmada kurbanların yalnızca bağlı oldukları din nedeni ile hedef alındıklarını açıkladı. Kanada Başbakanı, ülkede bulunan yaklaşık bir milyon Müslüman'a hitaben de "36 milyon kalp sizinkiler gibi kırık. Size değer verdiğimizi bilin" dedi.

İSLAM MERKEZİ YETKİLİLERİ GÜVENLİK ENDİŞELERİ TAŞIYORMUŞ

'Quebec Büyük Camii' olarak da bilinen merkeze gerçekleşen saldırıda kurbanların sırtlarından vurulduğu açıklandı.

İslam merkezinin başkan yardımcısı Mohamed Labidi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bizim için çok büyük bir trajedi. Tarif edemeyeceğimiz denli üzgünüz" dedi. Labidi, güvenliğin kendileri için hep büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade ederek, "Ancak hazırlıksız yakalandık" dedi.

ÜLKE GENELİNDE ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Cami saldırısında hayatını kaybedenler için ülke genelinde gece boyunca anma törenleri düzenlendi.

Saldırının yapıldığı Quebec City kentindeki Ste-Foy bölgesinde düzenlenen törene Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Muhafazakar Parti Lideri Rona Ambrose, Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair, bakanlar, milletvekilleri ve binlerce kişi katıldı.

Törenlerde her dinden dualar edilirken, Başbakan Trudeau’nun katıldığı törende Kur’an’dan ayetler ve Arapça dualar okundu. Quebec City’de düzenlenen törene katılanlar, saldırıya uğrayan Quebec İslam Merkezi Camisi’ne çiçekler bırakıp mum yakarak dua etti.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Bu arada saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı. Daha önceki açıklamalarda "yaşları 35 ile 70 arasında 6 kişi" olarak belirtilen şehitlerin isimleri şöyle:

Azzeddine Soufiane (57), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44), Mamadou Tanou Barry (42), Ibrahima Barry (39) ve Abdelkerim Hassane (41)

SALDIRGAN TEK KİŞİ

Öte yandan saldırının olduğu ilk anlarda 3 kişi olarak duyurulan terörist sayısının 1 kişi olduğunun belirlendiği açıklandı.

Quebec Eyalet Polisi’nin açıklamasına göre, saldırının ardından Alexandre Bissonnette ile gözaltına alınan Muhammed Kadir’in, saldırgan değil şahit olduğu duyuruldu. 27 yaşındaki Alexandre Bissonnette, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından 6 kez birinci derece cinayet, 5 kez cinayete teşebbüs ve ateşli silah kullanmak suçlarından tutuklandı.

RCMP sözcüsü Camille Habel, Alexandre Bissonnette’nin devam eden soruşturmanın sonucuna bağlı olarak daha sonra terörle ilgili suçlamalarla yüz yüze gelebileceğini söyledi.



