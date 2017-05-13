Kanada'daki olağanüstü ışık kümesi tepki çekti

Bir astronot tarafından fotoğrafı çekilen Belçika’nın başkenti Brüksel’deki olağanüstü ışık kümesi tepkilere neden oldu.

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin de içinde olduğu 74 ülkeye siber saldırı yapıldığını duyurdu.

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İktidar ve muhalefet Diyarbakır'da ilk kez bir arada

Hendek çatışmaları sonrası TÜSİAD ve TÜRKONFED'in davetiyle ilk kez hükümet ve muhalefet, Diyarbakır'da bir araya geldi.