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Kanada'daki olağanüstü ışık kümesi tepki çekti

Bir astronot tarafından fotoğrafı çekilen Belçika’nın başkenti Brüksel’deki olağanüstü ışık kümesi tepkilere neden oldu.

13.05.2017 - 08:32
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Kuzey Işıkları’nı görüntülemek isteyen Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki bir Fransız astronotun çektiği fotoğraf, sosyal medyada tartışma yarattı. Gazete Habertürk'ün haberine göre fotoğrafta Belçika’nın başkenti Brüksel’deki olağanüstü ışık kümesi dikkat çekti.

KENDİNDEN KALABALIK PARİS'TEN, BERLİN'DEN DAHA AYDINLIK

1.8 milyon nüfusluk şehrin aydınlatma için gece tükettiği elektriğin kendisinden katbekat kalabalık Berlin, Paris ve Londra gibi başkentlerden fazla olması, “israf” tartışmalarını beraberinde getirdi.

Kanada'daki olağanüstü ışık kümesi tepki çekti

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