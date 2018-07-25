Kanada'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Kanada basınında yer alan ve terör örgütünün kontrolünde olduğu ileri sürülen Amaq haber ajansına dayandırılan haberlerde, Toronto'daki saldırının DEAŞ tarafından üstlenildiği duyuruldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ: KANITIMIZ YOK

Haberlerde, saldırıyı gerçekleştiren 29 yaşındaki Faisal Hussain'in "İslam devletinin askerleri arasında yer aldığı ve kitlesel eylemlerden sorumlu olduğu" belirtilen terör örgütünün yayımladığı bildiride, "Koalisyon ülkelerine ve vatandaşlarına yanıt olarak saldırıyı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Toronto polisi ise saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders, yaptığı açıklamada, "Bu aşamada saldırının DEAŞ tarafından yapıldığına ilişkin iddiaları destekleyecek kanıtımız yok." dedi.

SALDIRGAN ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Kanada'nın Toronto kentinde pazar günü düzenlenen saldırıda, "Greektown" olarak da bilinen Danfort Caddesi'ndeki lokanta ve eğlence yerlerindeki insanlara tabancayla ateş eden 29 yaşındaki Faisal Hussain, 2 kişinin ölümüne, 13 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Saldırgan olay sonrası ölü olarak ele geçirilmişti.

Hussain'in ailesi de çocuklarının depresif sorunları olduğunu, akıl sağlığının yerinde olmadığını ve tedavi gördüğü şeklinde açıklama yapmıştı.