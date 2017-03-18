Kanada’dan 4 Afrika ülkesine 120 milyon dolar yardım

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, Nijerya, Güney Sudan, Somali ve Yemen'deki 20 milyon insanın karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önlenmesine yardımcı olmak için yaklaşık 120 milyon dolar sağlayacaklarını duyurdu.

Hussen, çatışmalardaki tüm kesimlere, yardım görevlilerinin işlerini yapmalarına izin vermeleri çağrısında bulundu. Hussen, "İnsanların yüz yüze kaldıkları durum kesinlikle korkunç. Yerel çatışmalardan kaçan çoğu kişi evlerini kaybetti. Bu da ailelerin normal dayanışmaları olmaksızın gezici bir yaşam sürmesine neden oldu. Çiftliklerinden ve hayvanlarından vazgeçmek zorunda kalan insanlar, ailelerini besleme imkanlarını da kaybetti." dedi.

Bakan Ahmed Hussen, yardım paketini Nijerya'ya 27 milyon dolar, Somali'ye 21 milyon dolar, Güney Sudan'a 37 milyon dolar ve Yemen'e 34 milyon dolar olarak açıkladı.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK İNSANİ KRİZ

Birleşmiş Milletlerin bu ayın başlarında, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyanın karşı karşıya kaldığı "En büyük insani kriz" olarak açıkladığı dört ülkedeki felaketin, daha fazla ölüme yol açmadan çözülmesi için temmuz ayına kadar 4,4 milyar dolar yardım toplanması gerekiyor.

Kanada’nın açıkladığı insani yardım paketi, Birleşmiş Milletlere bağlı ajanslar ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla dağıtılacak. Toplam 119,25 milyon dolarlık yardımda, gıda, sağlık hizmetleri, temiz su, sağlık tesisleri ve toplumsal gelir getirici faaliyetlere destek sağlanması yer alıyor. Yardımların dağıtımında, toplumun en savunmasız kesimleri olarak kabul edilen kadınlar ve çocuklar öncelikli olacak.