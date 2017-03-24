Kanada’dan ABD’ye okul gezileri iptal edildi

Yönetimindeki 451 ilköğretim, 105 ortaöğretim ve 5 de yetişkinler için eğitim okulunda 250 bine yakın öğrenciyi bünyesinde barındıran Toronto Halk Okulları Yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Kanada'dan ABD'ye daha önceden kararlaştırılıp onaylanan ve 800 öğrenciyi kapsayan 24 ayrı okul gezisinin dışında, yeni bir karar alınıncaya kadar başka okul gezisine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Zor bir karar verildiği ifade edilen açıklamada, kararda, öğrencilerin sınırda çevrilme ihtimalinin etkili olduğu belirtildi. Daha önce kurul tarafından onaylanan 24 ABD gezisinin gerçekleştirileceği hatırlatılan açıklamada, bu gezilerde uygun belgeleri olan herhangi bir öğrencinin geri çevrilmesi durumunda grubun tamamının geri döneceği kaydedildi. Böyle bir durumda iptal edilen geziler için alınan ücretlerin de öğrenciler veya ailelerine iade edileceği kaydedilen açıklamada, yeni gelişmelerin olması halinde kurul kararlarının yeniden ele alınacağını belirtildi.