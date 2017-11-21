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Kanada'dan Hulusi Akar açıklaması

Kanada merkezli Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hakkında kullandıkları fotoğraftan dolayı özür diledi.

21.11.2017 - 23:41
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Geçtiğimiz günlerde Kanada'da Güvenlik Forumu'na katıldı. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Halifax, Twitter'dan yaptıkları Akar paylaşımıyla çektiği tepkiden dolayı bu akşam özür diledi.

Kanada'dan Hulusi Akar açıklaması

"FOTOĞRAFTAN DOLAYI ÜZGÜNÜZ"

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, “Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’i Halifax’ta ağırlamaktan gurur duyduk. Orgeneral Akar’ı tanıtmak için internet üzerinden kullandığımız fotoğrafın neden olduğu yanlış anlaşılma ve rahatsızlıktan dolayı üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.

Kanada'dan Hulusi Akar açıklaması

DARBENİN İZİNİ TAŞIDIĞI FOTOĞRAFI KULLANILDI

18 Kasım'da forumun hesabında, Genelkurmay Başkanı Akar'ın FETÖ'nün darbe girişimi sırasında oluşan ve 17 Temmuz'da çekin boğazındaki kemer izli fotoğrafı paylaşıldı.

15 Temmuz gecesi başına silah dayanan Orgeneral Akar'ın boğazı kemerle sıkılmıştı.

Kanada'dan Hulusi Akar açıklaması

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