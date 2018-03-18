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Kanada'dan Rohingyalı Müslümanlara yardım

Myanmar'da Budistlerin katliamından kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanlara Kanada'da insani yardım geldi.

AA | 18.03.2018 - 04:50..
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Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, Bangladeş'e kaçan 671 binden fazla Müslüman olduğunu ve bu Rohingyalı Müslümanlara 8,15 milyon dolarlık insani yardımda bulunulduğunu açıkladı.

Kanada'dan Rohingyalı Müslümanlara yardım

"DERİN ENDİŞELERİMİZ VAR"

Bibeau yaptığı açıklamada, Rohingyalı Müslüman konusunda ciddi ve derin endişe duymaya devam ettiklerini ifade etti.

Bangladeş'te muson mevsiminin gelmesiyle buradaki Rohingyalı sığınmacıların durumunun daha da kötüye gidebileceğini hatırlatan Bibeau, mültecilerinin hayatlarını iyileştirmek ve gelecek aylarda Bangladeş'te karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için 8,15 milyon dolarlık fon sağladıklarını kaydetti.

Kanada'dan Rohingyalı Müslümanlara yardım

"EN HIZLI BÜYÜYEN KRİZLERDEN BİRİ"

Bibeau, yardımın, Bangladeş ve Myanmar’daki Rohingyalıların beslenme, gıda, sağlık ve hijyen ihtiyaçları için kullanılacağını belirterek, "Myanmar'daki kriz dünyanın en hızlı büyüyen mülteci ve insani krizlerinden biri. Kanada’nın şu ana kadar yaptığı yardımlar, Rohingya mültecilerinin insani ihtiyaçlarına cevap vermede yardımcı oldu ancak muson mevsimi öncesinde daha fazla yardıma ihtiyaç duyuldu. Tecrübeli yardım kuruluşlarına giden bu yeni fonlar, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların süregelen krizle başa çıkmalarına yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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