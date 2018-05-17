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Kanadalı doktorun Gazze'de vurulmasına Trudeau tepkisi

Gazze'de İsrail askerleri tarafından vurulanlar arasında Kanadalı bir sağlık görevlisi de vardı. Daha önce konuya tepki vermeyen Trudeau bugün saldırıyı kınadı, ancak samimiyeti yine sorgulandı.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 09:25..
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'de gerçekleşeşen israil katliamınıTrudeau'nun samimiyeti sorgulanmıştı. Trudeau yine samimi bulunmayan bir açıklamanın daha altına imzasını attı.

Gazze'de vurulan bir sağlık görevlisinin Kanadalı olduğu ortaya çıkınca, Trudeau açıklama yaptı.

Kanadalı doktorun Gazze'de vurulmasına Trudeau tepkisi

KANADA BAŞBAKANI'NDAN TEPKİ

Kanada, İsrail askerlerinin geçen pazartesi günü Gazze'de sivil halk üzerine açtığı ateş sırasında yaralanan Filistin asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani için bağımsız soruşturma açılmasını istedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, geçen pazartesi günü 59 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylar sırasında yaralılara yardım ederken vurulan 19 sağlık görevlisi arasında, Filistin asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani'nin de olduğunu duyurdu.

SORUŞTURMA TALEBİ

Trudeau, "Kanada, Gazze Şeridi'nde bir süredir yaşanan ve birçok insanın maruz kalıp yaşamını yitirmesine, sayısız insanın yaralanmasına yol açan şiddetten derin endişe duymaktadır. Yaşanan olaylarda Kanada vatandaşı Dr. Tarek Loubani'nin de yaralılar arasında yer aldığı, siviller, medya mensupları, ilk yardım ekipleri ile çocuklar dahil olmak üzere birçok silahsız insanın yaralandığını şaşkınlıkla öğrendik." ifadelerini kullandı.

"Loubani ve ailesine yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu olaylarla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüyoruz. Aşırı güç ve gerçek mühimmat kullanımı kabul edilemez. Gazze'de olup biten gerçekleri belirlemek zorunludur. Kanada, her türlü tahrik, şiddet ve aşırı güç kullanımı dahil olmak üzere, tüm gerçeklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi için derhal bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etmektedir."

GAZZE'YE ADANMIŞ DOKTOR

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde doktor olarak görev yaparken, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sağlık ihtiyaçları için kampanyalar düzenleyen Tarek Loubani, Gazze'deki hastanelerin elektrik ihtiyacını karşılamak için topladığı bağışlarla bazılarının çatısına güneş enerjisi sistemi kurmuştu.

Dr. Loubani'nin girişimleri ile Gazze'deki hastanelerde ameliyatlar yapılabilir hale gelmişti.

Uzun süredir Gazze'de insani yardım kuruluşlarıyla Filistin halkına sağlık hizmeti veren Dr. Loubani, burada had safhada olan sağlık araç ve gereç ihtiyacını, bağışlarla edindiği 3 boyutlu yazıcılarda üretiyordu.

YARALILARA YARDIM EDİYORDU

Sol bacağından yaralanan Dr. Tarek Loubani'nin, İsrail askerlerince özellikle hedef seçildiği belirtildi.

Loubani'nin vurulduğu sırada üzerinde doktor kıyafeti olduğunu ve ilk yardım ekipleri ile yaralılara müdahale ederken vurulduğunu açıklayan Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (Canadians for Justice and Peace in the Middle East) isimli insan hakları örgütünün başkanı Thomas Woodley, bunun Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu kaydetti.

Bu arada Kanada basınına konuşan Dr. Tarek Loubani, iyileşene kadar geri planda acil serviste hizmet edeceğini bildirdi.

TRUDEAU'NUN TARTIŞILAN SAMİMİYETİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Müslümanlar ile poz vermeyi seven ve popüler görünen bir Başbakan. Her ne kadar bazı Müslüman toplumlar Trudeau'yu sıcak bulsa da bazıları ise bunu şov amaçlı ve yapay olarak görüyor. Buna en büyük destek ise dün ve bugün üst üste meydana gelen iki olay oldu.

Filistin'de yaşanan İsrail katliamını görmezden gelerek sözde Ramazan tebriği mesajı yayınlayan Kanadalı Başbakan, bugün de Gazze'de bir Kanadalı doktorun vurulmasının ardından günler sonra kınama mesajı yayınladı. Trudeau'nun bu halleri samimiyetsizlik gösterisi olarak değerlendiriliyor.

 

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