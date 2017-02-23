Kanadalı kadınlardan İslamofobiye protesto

Hande Yener önceki akşam yine açtı ağzını, yumdu gözünü.

Ankara'da bin 200 polisle düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bin 200 polisle operasyon

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Yunanistan'da sığınmacı çocuklara cinsel istismar

Yunanistan'da bir Fransız vatandaşı, iki sığınmacı çocuğa cinsel istismar ve uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklandı.