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Kanadalı kadınlardan İslamofobiye protesto

Kanada'da bir grup kadın, Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

23.02.2017 - 08:58
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Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Kanadalı kadınlardan İslamofobiye protesto

KANADALI KADINLAR İSLAMOFOBİYE DİKKAT ÇEKTİ

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi.

Kanadalı kadınlardan İslamofobiye protesto

1 AY BOYUNCA BAŞÖRTÜSÜ TAKACAKLAR

"Etkinliğin adına 'Başörtüsü kardeşliği' dedik. İzin istediklerinde çok mutlu olduk." diyen Khan, "Başlarını örtmeye ay başında başladılar ve 30 gün boyunca başörtüsü takacaklar." ifadelerini kullandı.

Kanadalı kadınlardan İslamofobiye protesto

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