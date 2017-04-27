taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.844
USD
3,5642
EURO
3,8907
ALTIN
144,83
PETR
51,1900

Kanadalı tenisçi: Sharapova bir sahtekar

Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, 15 aylık doping cezası sona erip kortlara dönen Maria Sharapova için "O bir sahtekar." dedi.

27.04.2017 - 12:58
  1. Haberler
  2. Spor

Eugenie Bouchard, İstanbul Cup için geldiği Türkiye'de TRT World'ün sorularını yanıtladı. Kanadalı raket, 15 aylık doping cezasını çekip kortlara geri dönen Maria Sharapova hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Kanadalı tenisçi: Sharapova bir sahtekar

'O bir sahtekar' diyen Bouchard; "Bir daha dönmesine izin verilmemeliydi. Bu işi doğru yapan insanlara bence haksızlık yapıldı. Bana göre WTA hatalı bir karar aldı. Çocuklara böylece yanlış mesaj gönderdi." dedi.

Kanadalı tenisçi: Sharapova bir sahtekar

Sharapova'ın geri dönüşüne olumlu ve olumsuz yönde birçok tepki geldi. Fakat bu konuda en büyük tartışma Fransa Açık tarafından verilmesi gündemde olan 'wild card'. Bu karar da 16 Mayıs'ta açıklanacak.

Sharapova kortlara galibiyetle döndü haberi

Kanadalı tenisçi: Sharapova bir sahtekar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti

74
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti

172
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi

193
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti

14
Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez

98
Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı

76
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM