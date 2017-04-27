Kanadalı tenisçi: Sharapova bir sahtekar

Eugenie Bouchard, İstanbul Cup için geldiği Türkiye'de TRT World'ün sorularını yanıtladı. Kanadalı raket, 15 aylık doping cezasını çekip kortlara geri dönen Maria Sharapova hakkında sert açıklamalarda bulundu.

'O bir sahtekar' diyen Bouchard; "Bir daha dönmesine izin verilmemeliydi. Bu işi doğru yapan insanlara bence haksızlık yapıldı. Bana göre WTA hatalı bir karar aldı. Çocuklara böylece yanlış mesaj gönderdi." dedi.

Sharapova'ın geri dönüşüne olumlu ve olumsuz yönde birçok tepki geldi. Fakat bu konuda en büyük tartışma Fransa Açık tarafından verilmesi gündemde olan 'wild card'. Bu karar da 16 Mayıs'ta açıklanacak.

Sharapova kortlara galibiyetle döndü haberi



