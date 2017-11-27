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Kanada'nın eski savunma bakanından uzaylı açıklaması

1960'larda Kanada'nın Savunma Bakanı olarak görev yapan Paul Hellyer, "Dört tür uzaylı Dünya'ya geldi fakat onları vurduk." dedi.

Ajanslar | 27.11.2017 - 08:43..
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Kanada’nın bir dönem Savunma Bakanlığı’nı yöneten Paul Hellyer şaşırtıcı bir itirafta bulundu. 1963-67 arasında Kanada Savunma Bakanı olarak görev yapan Hellyer daha sonra Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenmişti. Geçmişte de uzaylılar konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Hellyer, 1960’larda uzaylılarla iletişime geçildiğini söyledi.

"ÖRTBAS ETMEK İÇİN TRİLYONLAR HARCANDI"

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hellyer, o dönemki hükümetlerin uzaylıların bu temasını örtbas etmek için trilyonlarca dolar harcadığını söyledi. Hellyer, “Yıllar önce başka gezegenlerden ziyaretçiler geldi ve Dünya’nın gidişatı konusunda bizi uyardı ve bize yardım teklif etti. Biz de buna rağmen onları tehdit olarak gördük ve önce ateş açıp sonra soru sorma taktiğini izledik” dedi.

"50 UFO RUSYA'DAN AVRUPA'YA DOĞRU İNMEYE BAŞLADI"

Soğuk Savaş döneminde uzaylılarla temas ettiklerini söyleyen Hellyer, “1961’de Soğuk Savaş zamanında 50 UFO Rusya’dan Avrupa’ya doğru inmeye başladı. Kumandanımız çok endişelenmişti ve panik butonuna basarak orduyu konuşlandırdı. Sonra açılan soruşturma 3 yıl sürdü ve dört farklı tür uzaylının gezegenimizi ziyaret ettiği ortaya çıktı” dedi.

Hellyer, uzaylıların farklı yıldız sistemlerinden geldiğini söylerken, “Bunlar Andromeda’dan ve Satürn’ün Ay’ından geliyorlar” dedi.

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