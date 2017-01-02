taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.747
USD
3,5438
EURO
3,7123
ALTIN
131,18
PETR
56,7300

Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan dönemi

Doğan Grubu'nun verdiği karara göre, Kanal D Ana Haber'in sunuculuğunu gazeteci yazar Ahmet Hakan üstlenecek.

Haber Merkezi | 02.01.2017 - 17:52
  1. Haberler
  2. Medya
Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan dönemi

Mehmet Ali Birand'ın vefatı sonrası reytingleri toparlayamayan Kanal D Haber'de değişikliğe gidildi..

KANAL D ANA HABER'İ SUNACAK

Doğan Grubu'nun 2017'de Kanal D Ana Haber'i sunması için Ahmet Hakan'ı görevlendirdiği iddia ediliyordu. İddiayı Ahmet Hakan Twitter hesabından doğruladı.

AHMET HAKAN DOĞRULADI

Rakibi FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından Ahmet Hakan'a "Hayırlı olsun" dedi. Ahmet Hakan ise hakkında çıkan iddiaları doğrulayarak "Çok naziksiniz, teşekkürler" yanıtını verdi.

Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan dönemi

CNN TÜRK'TEKİ PROGRAMINA DA DEVAM EDECEK

Diğer yandan Ahmet Hakan'ın Kanal D Haber'deki anchormanliğinin yanısıra CNN Türk'teki programına da devam edecek..

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

609
Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

240
Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

549
Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

1229
Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

248
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

143
Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

430
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM