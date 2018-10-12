Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D televizyonunda ekrana gelen “Bir Umut Yeter” adlı dizinin 6 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümünde Çerkesler hakkında ‘sütü bozuk’ gibi ırkçı ifadelerin kullanılmasına Çerkeslerden büyük tepki var.

"TAM BİR ÇERKES KIZI"

Dizide "Bunun sütü bozuk. Annesi şöförün yeğeniydi çok güzeldi. Tam bir Çerkes kızı. Kenan Bey ile mercimeği fırına verdiler. Hamile kaldı. Kenan Bey çocuk doğunca alıp annesine yol verdi." repliği yer alıyordu.

SAHNE KALDIRILMADI

Konuyla ilgili kanaldan "Yarattığımız hassasiyet için özür dileriz." ifadelerinin yer aldığı özür açıklaması gelse de sahnenin hala resmi sitelerinden kaldırılmamış olması ve tekrarının yayınlanması tepki çekmeye devam ediyor.

Bir Umut Yeter adlı dizide Çerkesleri kızdıran sahne ViDEO

KANALDAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Kanal D'nin konu ile ilgili özür açıklaması şu şekilde:

"6 Ekim 2018 Cumartesi akşamı yayınlanan Bir Umut Yeter isimli dizimizin 2. bölümünde, Çerkes vatandaşlarımızın tepkisine sebep olan hususlar bulunduğunu kamuoyundan öğrenmiş bulunuyoruz.

"TESADÜFEN OLDU"

Konu incelendiğinde; bir kasıtla yapılmamış, tesadüfen bağımsız diyalogların birbiriyle illiyetli olduğu ve Çerkes vatandaşlarımızı hedef aldığı izlenimini verdiğini gelen tepkilerden anlamış bulunuyoruz.

Kanal D ve MF Yapım ailesi, senaristimiz Melis Civelek ve tüm oyuncularımız olarak hiçbir vatandaş ayrımı yapmadan tüm Türkiye’yi sevgi ve saygıyla kucakladığımızı belirtmek isteriz.

Konuyla ilgili tüm Çerkes vatandaşlarımız ve ilgili derneklerden , istemeden ve gözden kaçarak yarattığımız hassasiyet için özür dilemeyi borç biliriz."