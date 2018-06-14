'Kanal Edirne'de son rötuşlar

Meriç Nehri'nin taşkına neden olması sonrasında ırmak yatağını bay-pas etmesi amacıyla 2015 yılı Ağustos ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan projede sona yaklaşıldı.

TAŞKIN BERTARAF EDİLECEK

Nehrin Arda Nehri ile birleştiği noktada oluşabilecek 2 bin 562 metreküp/saniye debinin bin 789 metreküp/saniyelik kısmının nehrin ana yatağından ve 773 metreküp/saniyelik kısmının da Kanal Edirne'den geçirilmesi hedeflenen projede, taşkının bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

3 BARAJ VE 5 GÖLET İNŞASI DEVAM EDİYOR

Kanal Edirne'nin 7 bin 800 metre uzunluğundaki kanal çalışmasının tamamı kazıldı. Proje, Karaağaç Mahallesi girişindeki kanal üzeri köprüsünün tamamlanması sonrası hizmete alınacak. Bu çalışmanın da 5 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Edirne’ye son 15 yılda 3 milyar 550 milyon lira yatırım yaptığını söyledi. Bu yatırımların içerisinde içme suyu meselenin çözülmesi, Edirne’ye 6 baraj ve 28 gölet inşası bulunduğunu anlatan Acu, 3 baraj ve 5 gölet inşasının da devam ettiğini belirtti.

Edirne’nin beklediği Çömlekköy barajının bu yıl içerisinde ihale edileceğini ifade eden Acu, "Edirne’nin yıllardır hayalini kurduğu Hamzadere Barajını 2011 yılında hizmete aldık. Baraj ile Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde 273 bin 350 dekar zirai arazi sulamaya açılacak olup, bu arazinin 116 bin 570 dekarı sulanmaktadır. 2015 yılında hizmete aldığımız Çakmak Barajı Edirne’nin ve ülkemizin önemli barajlarından biridir. Baraj ile Uzunköprü, Meriç, Havsa ve Pehlivanköy ilçelerinde bulunan 67 köye ait 522 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacağız. 164 bin 530 dekar alana sahip Çakmak Sulaması 1. Kısmın inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Keşan Sazlıdere Barajı, Keşan Seydiköy Barajı, Lalapaşa Dombay, Uzunköprü Harmanlı hizmete alındı. Ayrıca Edirne’nin hasretle beklediği barajlardan biri olan Çömlekköy Barajını da bu sene içerisinde ihale edeceğiz. Çömlekköy Barajı 57 metre yüksekliğinde olup, 56 bin 500 dekar arazinin sulanmasını sağlayacaktır.” dedi.

EDİRNE KANALI MERİÇ'İN SİGORTASI OLACAK

DSİ olarak taşkın koruma tesisleriyle de hem vatandaşları hem de toprağı koruduklarının altını çizen Acu, “Edirne’de zirai arazilerin ve vatandaşların zarar görmemesi için çok önemli taşkın koruma tesisleri inşa ettik. Son 15 yılda Edirne ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 105 adet taşkın koruma tesisi ile 90 meskun mahal ve 26 bin 990 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Taşkın koruma çalışmalarımız bununla kalmayacaktır. Edirne’de tehlike arz eden bütün dereleri ıslah etmeye kararlıyız. 13 adet taşkın koruma tesisinin inşaatı devam etmektedir.” diye konuştu.

"KALAN BİR KÖPRÜ GELECEK AY TAMAMLANACAK"

Ayrıca Acu, "Edirne’yi taşkınlardan koruyacak 50 metre genişliğinde ve 7 bin 800 metre uzunluğundaki Kanal Edirne Projesinin kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Dolgu ve köprü çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete alınacaktır. Tesisin hizmete girmesiyle Edirne Meriç Nehri taşkınlarından korunacaktır. Kanal kazısı idari imkanlarla yapılmakta olup, fiziki gerçekleşme tamamlanmıştır. Yüklenici marifetiyle Kanal üzerine yaya ve araç geçişleri için 5 köprü inşa edilecek olup, hali hazırda 4 adedi bitirilmiştir. Kalan 1 köprü gelecek ay içinde tamamlanacaktır.” ifadelerini kullandı.