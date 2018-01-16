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Kanal İstanbul arsa fiyatlarını uçurdu

Güzargâhı açıklanan Kanal İstanbul'un arsa konut fiyatlarına etkileri araştırıldı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 15:05..
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın dün detaylarını açıkladığı 'Çılgın Proje', arsa ve konut fiyatlarına da yansımaya başladı.

Kanal İstanbul arsa fiyatlarını uçurdu

Kanal İstanbul'un geçeceği Terkoz, Durusu, Boyalık ve Çilingir''de yılllara göre arsa fiyatları incelendi.

KANAL İSTANBUL'UN GEÇTİĞİ YERLERDE CİDDİ ARTIŞ VAR

Terkos'da 2010 yılında arsanın metrekaresi 50- 60 lira iken metrekaresi 400- 500 liraya çıktı. Bu oranla birlikte yüzde 733'lük bir artış meydana geldi. Durusu'da metrekaresi 50 lira iken bu rakam 2018'de yüzde 700 arttı. Çilingir'de ise yüzde 1700'lük artış yaşandı.

Konut fiyatlarında da artış var. Balaban'da yüzde 3 bin 25'lik, Sazlıbosna'da 3 bin 233'lük ciddi artışlar var.

Kanal İstanbul arsa fiyatlarını uçurdu

KANAL İSTANBUL KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK

Ayrıca Kanal İstanbul kendisini 5 sene içerisinde amorti edecek. Maliyetinin 40 milyar lirayı bulacağı Kanal İstanbul, Montrö'yü by- pass edecek. Kanaldan günde 160 gemi geçecek. Hazine 8 milyar dolar kazanacak. Ayrıca proje, 1,5 milyon kişiye de iş kapısı olacak.

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