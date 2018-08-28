Kanal İstanbul çevre sorunlarına neden olmayacak

Osmanlı döneminden itibaren bir plan olarak ortaya koyulan ancak bir türlü sonuca bağlanamayan Kanal İstanbul projesi'nde artık sona yaklaşıldı.

YAP - İŞLET- DEVRET MODELİ UYGULANACAK

Kanal İstanbul için açıklanan planda bir değişiklik olmazsa proje; Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu hattında inşa edilecek. Ayrıca Kanal İstanbul'un yap- işlet- devret yöntemiyle ihaleye çıkarılacak.

"EKOSİSTEM AÇISINDAN HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

Dev proje tam anlamıyla hayata geçmeden birçok uzmanın değerlendirmesinden geçti. Moskova Devlet Üniversitesi Okyanus Bilim Bölümü öğretim görevlisi Sergey Muhametov de konu ile ilgili bir açıklama yaparak, "Ekosistem açısından hiçbir şey değişmez. Yeni kanalın olduğu yerde biraz tuz oranı değişir. İstanbul Boğazı'nın olduğu gibi kanalın hacmi de denizlere kıyasen çok küçük." dedi.

"HİDROJEN SÜLFÜR STABİL OLARAK ALTTA KALIYOR"

Muhametov, "Karadeniz'in üst tabakası alt tabakaya göre daha düşük bir yoğunluğa sahip. Daha yoğun ve ağır olan suyun yukarıya çıkması mümkün değil. Bu yüzden hidrojen sülfür stabil olarak altta kalıyor." diye konuştu.