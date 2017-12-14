Kanal İstanbul için 5 güzergahta çalışmalar devam ediyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesi hakkında bilgi verdi.

KANAL İSTANBUL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Kanal İstanbul'un etüt projeleri için ihalenin gerçekleştirildiğini anımsatan Arslan, söz konusu ihale çerçevesinde yeni ilave sondajların yapılması, 5 ayrı güzergahla ilgili tatlı su, ekolojik denge, kentsel dönüşümle ilgili insanları mağdur etmeyecek ve yapılaşmaya uygun zeminler konusunda çalışıldığını dile getirdi.

Arslan, ihale kapsamında sondajların devam ettiğini belirterek, artı ve eksilerin ortaya konulmasının ardından güzergahın belirleneceğini ya da beş güzergahtan biriyle ilgili karar çıkacağını ifade etti.

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1 DEĞİL 5 GÜZERGAH ÜZERİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Eş zamanlı olarak ÇED süreçlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güzergah nedeniyle tek güzergah üzerinde çalışılıyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu ancak ÇED süreci de dahil, 5 güzergahla ilgili çalışmaların yürütüleceğini vurguladı.

Çalışmaların ardından kesinleşen güzergahla ilgili ÇED'in nihayete erdirileceğini bildiren Arslan, böylece ihale sürecinin başlayacağını kaydetti. Arslan, ekolojik dengeyi bozmayacak, bölgenin tatlı su havzalarına olumsuz etki yapmayacak güzergahı belirledikten sonra buradan çıkacak 1,7 milyar metreküp malzemeden verimli toprakların tarım arazilerinde, kalanlarının bir kısmının 3 farklı ada yapımında, ada yapımına uygun olmayan malzemelerin de İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki kömür ocaklarından kaynaklı çukurların doldurulup yeşillendirilmesinde kullanılacağını söyledi.

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PROJE İÇİN 15 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

Karadeniz ve Marmara arasına 3 ada yapılacağını, liman ve serbest bölgeyle ilgili dolguların gerçekleştirileceğini anlatan Arslan, bu çalışmalarının etüt projeyle netlik kazanacağını belirtti. Kentsel dönüşümün, kanalın yapılması ve kullanılmasının, limanların inşasının YİD modelinin yanı sıra farklı finansal modellerin kullanılacağı proje bütünü olacağını dile getiren Arslan, 15 milyar dolarlık projenin, İstanbul Boğazı'nı olası tehlikelerden korumak ve kurtarmak adına önemsendiğini bildirdi.