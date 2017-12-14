taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.711
USD
3,8680
EURO
4,5900
ALTIN
156,04
PETR
62,3100

Kanal İstanbul için 5 güzergahta çalışmalar devam ediyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kanal İstanbul projesi için henüz kararın verilmediği ve 5 güzergahta çalışmaların sürdüğünü söyledi.

AA | 14.12.2017 - 16:05..
  1. Haberler
  2. Projeler
Kanal İstanbul için 5 güzergahta çalışmalar devam ediyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul projesi hakkında bilgi verdi.

KANAL İSTANBUL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Kanal İstanbul'un etüt projeleri için ihalenin gerçekleştirildiğini anımsatan Arslan, söz konusu ihale çerçevesinde yeni ilave sondajların yapılması, 5 ayrı güzergahla ilgili tatlı su, ekolojik denge, kentsel dönüşümle ilgili insanları mağdur etmeyecek ve yapılaşmaya uygun zeminler konusunda çalışıldığını dile getirdi.

Arslan, ihale kapsamında sondajların devam ettiğini belirterek, artı ve eksilerin ortaya konulmasının ardından güzergahın belirleneceğini ya da beş güzergahtan biriyle ilgili karar çıkacağını ifade etti.

Kanal İstanbul için 5 güzergahta çalışmalar devam ediyorFotoğraf kaynak AA

1 DEĞİL 5 GÜZERGAH ÜZERİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Eş zamanlı olarak ÇED süreçlerinin yürütüldüğüne dikkati çeken Arslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güzergah nedeniyle tek güzergah üzerinde çalışılıyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu ancak ÇED süreci de dahil, 5 güzergahla ilgili çalışmaların yürütüleceğini vurguladı.

Çalışmaların ardından kesinleşen güzergahla ilgili ÇED'in nihayete erdirileceğini bildiren Arslan, böylece ihale sürecinin başlayacağını kaydetti. Arslan, ekolojik dengeyi bozmayacak, bölgenin tatlı su havzalarına olumsuz etki yapmayacak güzergahı belirledikten sonra buradan çıkacak 1,7 milyar metreküp malzemeden verimli toprakların tarım arazilerinde, kalanlarının bir kısmının 3 farklı ada yapımında, ada yapımına uygun olmayan malzemelerin de İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki kömür ocaklarından kaynaklı çukurların doldurulup yeşillendirilmesinde kullanılacağını söyledi.

Kanal İstanbul için 5 güzergahta çalışmalar devam ediyorFotoğraf kaynak AA

PROJE İÇİN 15 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

Karadeniz ve Marmara arasına 3 ada yapılacağını, liman ve serbest bölgeyle ilgili dolguların gerçekleştirileceğini anlatan Arslan, bu çalışmalarının etüt projeyle netlik kazanacağını belirtti. Kentsel dönüşümün, kanalın yapılması ve kullanılmasının, limanların inşasının YİD modelinin yanı sıra farklı finansal modellerin kullanılacağı proje bütünü olacağını dile getiren Arslan, 15 milyar dolarlık projenin, İstanbul Boğazı'nı olası tehlikelerden korumak ve kurtarmak adına önemsendiğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Narlıdere metrosu için 38 firma yarışacak
Fahrettin Altay- Narlıdere metro hattının yapımı için şu ana kadar 4’ü yabancı 38 firma ihale dosyası satın aldı.
Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 11 ayda 28 milyona ulaştı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017'nin ilk 11 ayında toplam 28 milyon 7 yüz bin yolcuyu ağırladı.
Restorasyonu süren Beyazıt Camii havadan görüntülendi
İstanbul'un önemli mirasları arasındaki bulunan Beyazıt Camii'nde çalışmalar sürüyor.
Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 11 ayda 28 milyona ulaştı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017'nin ilk 11 ayında toplam 28 milyon 7 yüz bin yolcuyu ağırladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Suudi Arabistan üzerinden Lübnan'ı tehdit etti

118
Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

Bucasporlu Abdullah Balıkuv'un Sivas'a attığı gol

56
Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası faizi artırdı

262
Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

Reza Zarrab gardiyana kadın için rüşvet verdi

88
Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

138
YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

YPG'li teröristler Afrin'de hastane açtı

133
Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

Fanatik Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM