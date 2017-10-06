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Kanal İstanbul için çalışmalar sürüyor

Dünyanın en büyük gemilerinin geçeceği Kanal İstanbul projesinin sondaj ve güzergah çalışmaları devam ediyor.

06.10.2017 - 14:30
  1. Haberler
  2. Projeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul için çalışmalar sürüyor

SONDAJ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kanal İstanbul projesinde gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren Arslan, son olarak 5 güzergah alternatifinde detaylı çalışma ve sondajlar yapıldığını söyledi. Etüd proje çalışmalarının temmuzda başladığını ve şu ana kadar toplamda 4 bin metreyi bulan 162 sondaj yapıldığını ifade eden Arslan, ilave olarak da 150-160 arasında, toplamda 8-10 metreyi bulan sondaj yapılmış olacağını aktardı.

"GÜZERGAH NETLEŞTİRİLECEK"

Arslan, "Etüt çalışmaları sonunda, tatlı su kaynaklarını, tarım arazilerini dikkate alarak, çevreye en az olumsuz etkisi olacak, hatta olumlu etkisi olacak alternatifleri de çalışarak güzerhangın netleşmesini sağlamış olacağız." diye konuştu.

Kanal İstanbul için çalışmalar sürüyor

"DÜNYANIN EN BÜYÜK GEMİLERİ GEÇECEK"

Projenin büyüklüğü nedeniyle karma finansman modelinin uygulanabileceğini dile getiren Arslan, "Yap-işlet modeli, kamu olarak yapılan işler ve gelir ortaklığı yöntemiyle yapılan işler var. Yaklaşık 42-43 kilometrelik, dünyanın en büyük gemilerinin geçeceği kanaldan bahsediyoruz. Kanalın etrafının düzenlenmesi, etrafındaki çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması, güzergahtaki kentsel dönüşüm, yapay adaların yapılması, her birinin özellikle finansman modeli biraz birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla birçok finansman modelini aynı anda bu projede kullanır olacağız, onun çalışmasını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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