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Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

Marmara Denizi ve Karadeniz’i birleştiren yapay su yolu projesi ‘Kanal İstanbul’ için Küçükçekmece Sahilinde sondaj çalışmaları başladı.

İHA | 15.01.2018 - 10:44..
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Son 7 yıldır gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma Küçükçekmece Sahili'nde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle sondaj çalışmalarına başlayan ekipler, büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

45,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Kanal İstanbul projesinin güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek olan Kanal İstanbul projesi, 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu


DİĞER GÜZERGAHLARDA DA ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların, hafta içerisinde diğer güzergahlarda da yapılacağı bildirildi.

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

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Kanal İstanbul projesinin detayları

Kanal İstanbul projesinin detayları

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