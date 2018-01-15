Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

Son 7 yıldır gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma Küçükçekmece Sahili'nde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle sondaj çalışmalarına başlayan ekipler, büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

45,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Kanal İstanbul projesinin güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek olan Kanal İstanbul projesi, 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.





DİĞER GÜZERGAHLARDA DA ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların, hafta içerisinde diğer güzergahlarda da yapılacağı bildirildi.