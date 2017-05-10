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Kanal İstanbul için yapılan anlaşma TBMM'ye sunuldu

Türkiye ile Panama arasında 'Kanal İstanbul' için yapılan anlaşma, geçtiğimiz gün Meclis'in onayından geçti.

10.05.2017 - 09:54
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Kanal İstanbul için yapılan anlaşma TBMM'ye sunuldu

İstanbul'da inşa edilmesi planlanan su yolu projesi Kanal İstanbul'un detayları netleşmeye başladı. Sabah'ın haberine göre, 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak lanse edilen proje için Türkiye ile Orta Amerika ülkesi olan Panama arasında anlaşma imzalandı.

Kanal İstanbul için yapılan anlaşma TBMM'ye sunuldu

ANLAŞMA TBMM'YE SUNULDU

Karadeniz ve Marmara Bölgesini ikinci kez birleştirecek Kanal İstabul'un Panama arasında imzalanan anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Anlaşmaya göre Panamalı ekip, idari ve teknik uzman desteği sağlayacak.

Kanal İstanbul için yapılan anlaşma TBMM'ye sunuldu

İSTANBUL BOĞAZI TANKER TRAFİĞİNE KAPATILACAK

İstanbul Boğazı'na alteratif olacak Kanal İstanbul projesi tamamlandığında İstanbul Boğazı tanker trafiğine kapatılacak. Kanal İstanbul projesinin tüm riskleri ortadan kaldırması bekleniyor.

Kanal İstanbul için yapılan anlaşma TBMM'ye sunuldu

KÜÇÜKÇEKMECE'DEN ARNAVUTKÖY'E

Küçükçekmece'den başlayacak kanal projesi Arnavutköy'e kadar uzanacak ve Karadeniz'le birleşecek. Projenin uzunluğu 43 kilometre, genişliği 500 metre ve derinliği 25 metre olacak.

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