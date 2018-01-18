Kanal İstanbul Katar'da ilgi topladı

Türk şirketleri, 112 firma ile katıldığı 2. Expo Turkey by Qatar'da Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatırken, bu ülkeden yatırımcı çekmek ve ihracat yapabilmek için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Fuara katılan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Yetim, Türkiye'de Avrasya Tüneli, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğunu kaydederek, bu projelerin Türkiye'nin cazibesini artırdığını söyledi.

İLİŞKİLİER GÜÇLENİYOR

Yetim, Türkiye'nin, Katar'ın en çok yatırım yaptığı dördüncü ülke konumunda bulunduğunu ifade ederek, bu yakın ilişkinin her geçen gün daha da güçlenerek arttığını vurguladı.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kendilerinin de bu ilişkileri farklı boyutlara taşıyacak temaslarda bulunduğunu anlatan Yetim, bu çerçevede Emlak Konut olarak yaklaşık 10 milyar liralık yatırım projesi fuara katıldıklarının bilgisini verdi.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ BÜYÜK HEYECAN OLUŞTURDU"

Yetim, "Özellikle Kanal İstanbul projesi burada büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Bu ilgiyi burada yakinen görme imkanımız oldu. Katar'ın Emlak Konut ölçeğindeki şirketi ile yaptığımız görüşmelerde kendilerinin projelerimize yakından ilgili olduklarını gördük ve onları Türkiye'ye davet ettik. Bir çalışma grubu oluşturup birlikte neler yapabileceğimize bakmak istiyoruz. Kanal İstanbul civarındaki arsalarımızla ilgili bir bilgi paylaşımında bulunduk." dedi.

"KATARLI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Ayrıca Yetim, "Kanal İstanbul güzergahı üstünde Arnavutköy-Dursunköy'de 3,6 milyon metrekare, Küçükçekmece'deki Bizim Mahalle projemizin ihale edilmemiş 450 bin metrekarelik bölümü, Başakşehir-Hoşdere'deki 340 bin metrekarelik alan ve son olarak Başakşehir-İkitelli-Ayazma-Kayabaşı bölgesindeki 240 bin metrekarelik arsalarımız yer alıyor. Toplamda 4,6 milyon metrekareye tekabül eden bu arsalar üzerinde neler yapabileceğimizi Katarlı yatırımcılarla görüşeceğiz."

Yetim, mütekabiliyet sonrası Türkiye'de yabancı yatırımcılar için birçok düzenlemenin de ardı ardına hayata geçtiğini kaydederek, bugün 4-5 milyar dolar seviyesinde olan yabancı yatırımcı payının bu ve benzeri yeni düzenlemelerle yakın vadede 10 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını bildirdi.

