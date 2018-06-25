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Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel kalmadı

Seçim süresi boyunca tartışılan projelerden biri olan Kanal İstanbul için artık yeni bir süreç başlatılacak.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 11:06..
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Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel kalmadı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde en çok tartışılan konulardan biri olan Kanal İstanbul için artık çalışmalar başladı.

KANAL İSTANBUL'UN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çılgın Proje" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul'un önünde de böylece hiçbir engel kalmamış oldu.

Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel kalmadı

"BU SENE İHALE TAMAMLANACAK"

Projeyle ilgili bütün çalışmaların yapıldığını belirten Yıldırım, eksiğinin olmadığını, bu sene içinde ihalesinin tamamlanmış olacağını söylemişti. Başbakan Yıldırım, "Bilen, bilmeyen konuşuyor, 'Kanal İstanbul'u iptal edeceğiz.' diyor bazı adaylar. Doğrusu ben hayretle bunları izliyorum. Kanal İstanbul bir eğlence projesi değil. Bir rekreasyon projesi değil. Kanal İstanbul, Türkiye'nin stratejik bir projesi." diye konuşmuştu.

Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel kalmadı

DAHA ÖNCE GÜZERGAH AÇIKLANMIŞTI

Daha önce güzergahı da belirlenen Kanal İstanbul'un proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içerisinde belirlenmişti. Proje için 10 milyar dolar harcanacak.

Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel kalmadı

Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel kalmadı

Kanal İstanbul projesinin önünde hiçbir engel kalmadı

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