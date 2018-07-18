Kanal İstanbul'a yap- işlet- devret modeli

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıkladığı Torba Yasası'nda sadece askerlikle ilgili maddeler yer almıyor.

YAP- İŞLET- DEVRET MODELİ UYGULANACAK

Torba Yasa'da Kanal İstanbul maddesi eklendi. Bu maddeyle Kanal İstanbul'un yap- işlet- devret yöntemiyle ihaleye çıkarılmasına olanak tanınıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PROJELERİNDEN

Osmanlı döneminde planlanan proje, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olarak belirtiliyor. Kanal İstanbul için açıklanan planda bir değişiklik olmazsa proje; Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu hattında inşa edilecek.

MALİYETİ 20 MİLYAR DOLARI BULACAK

Projenin inşa ediliş amacı ise Boğaz trafiğini azaltmak, Boğaz'da ki gemi kazaları gibi sorunları önlemek ve Türkiye'nin anlaşmalar ile elini kolunu bağlayan Boğaz geçişleri için elini güçlendirmek olarak ifade ediliyor. Yetkililer projenin maliyetinin 20 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.