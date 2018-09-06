Kanal İstanbul'a yeni düzenleme

'100 Günlük Eylem Planı' için çalışmalarına hız veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu projeler arasında ilk sırada Kanal İstanbul'un bulunduğunu belirtti.

"İKİ TARAFINA ÖRNEK ŞEHİRLER KURACAĞIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, “Bu proje dünya ölçeğinde bir proje olacak. Marmara Denizi ile Karadeniz’i bağlayan kanal, 43 kilometre uzunluğunda olacak ve bu kanalın iki tarafında örnek şehirler kuracağız. Bunu Güney Kore yaptı. Biz de İstanbul’a ülkemize bu tarihi mirasa yakışır örnek bir şehir kuracağız. Gerçekten şehircilik anlamında alt yapısıyla üst yapısıyla her şeyin içinde barındırıldığı bir şehir olması noktasında çalışmalarımız olacak. Bu proje aynı zamanda İstanbul Boğazı’na da alternatif bir proje olacak.” dedi.

HER YAŞTAN İNSAN YARARLANABİLECEK

Millet Bahçeleri projesine değinen Kurum, buralardan her yaştan insanın yararlanabileceğini, sosyal yaşam alanlarının bulunduğu sağlıklı yaşam ve sporla ilgili her türlü projenin içinde yer alacağını söyledi.

"YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRIYORUZ"

Kurum, “İlk etapta 100 günde 33 ilimizde yapıyoruz ama yerel seçime kadar 81 ile Millet Bahçesi yapma çalışmalarımız var. Şu anki projelendirdiğimiz Millet Bahçesi büyüklüğü 21 milyon metrekare. Ankara’daki Millet Bahçesi’nin büyüklüğü ise yaklaşık 2 milyon metrekare. Bu Millet Bahçeleri ile Ankara’daki yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 6 artırıyoruz. Bu çok önemli bir oran.” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın yerine de Millet Bahçesi yapılacağını hatırlatan Kurum, böylece İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının da yüzde 10 artacağını kaydetti.