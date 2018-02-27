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Kanal İstanbul'un ÇED süreci başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Kanal İstanbul" projesinin "Çevresel Etki Değerlendirmesi" başvuru dosyası uygun bulundu.

AA | 27.02.2018 - 15:51..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Kanal İstanbul" projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyasının uygun bulunarak ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

WEB SİTESİNDEN DUYURULDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul için ÇED sürecinin başladığını web sitesi üzerinden yayınlanan ilanla duyurdu.

Kanal İstanbul'un ÇED süreci başladı

UYGUN BULUNDU

İlanda, "İstanbul Küçükçekmece, Avcılar Arnavutköy, Başakşehir mevkisinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul (Yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezlerini içeren kıyı yapıları, denizden alan kazanımı, dip taraması, beton santralleri dahil) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED başvuru dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca ilanda, ÇED süreci tamamlanana kadar, buna yönelik her türlü bilgi ve projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin İstanbul Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebileceği kaydedildi.

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